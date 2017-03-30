Ege’nin gizli cenneti jeotermalle dünyaya açılacak

Türkiye ve Ege’nin göz bebeği Kuşadası ilçesine, jeotermal turizmle 12 ay boyunca turizm hizmeti vermeye hazırlanılıyor.

Kuşadası Davutlar’da 6 bin 130 dönümlük arazide jeotermal arama ve 50 dönümlük arazide jeotermal otel kurma izni alan bir turizm şirketi, bölgede yapacağı yatırımlarla uluslararası jeotermal turizm hizmeti sunmak için kolları sıvadı. Kuşadası Davutlar Milli Parkının hemen eteğinde otel kurma ve jeotermal işletme izni alan Seka Turizm’in Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kaya, Kuşadası’nı 12 ay boyunca yerli-yabancı turistler tarafından ilgi gören bir bölge haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Otel kurmak istedikleri arazinin Milli Park’ın hemen eteklerinde ve körfez manzarasına sahip olduğuna dikkat çeken Kaya, “Şu anda bölgede bir adet jeotermal kuyumuz mevcut. Bölgede yaptığımız incelemelerde ek kuyuların açılabileceğini tespit ettik. Açacağımız yeni kuyularla da mevcut potansiyelimizi destekleyeceğiz” dedi.

“Amacımız tüm dünyaya tanıtacak çalışmalarda bulunmak”

Kuşadası’nın dünya genelinde hak ettiği değeri görmediğini ve gerçek potansiyelini yakalayamadığını kaydeden Erman Kaya, jeotermal turizmin de devreye girmesiyle birlikte bölgenin 12 ay hizmet verir duruma geleceğini dile getirdi. 12 ay turizm hizmetiyle birlikte Kuşadası’nın dünyada hak ettiği değeri yakalayacağına ve turizm açısından dünyanın en cazip bölgelerinden biri haline geleceğine inandıklarını belirten Kaya, “Elimizde tüm imkanlarımız mevcut. Bölgemiz hem sağlık, hem deniz, hem doğa, hem de spor turizmi açısından büyük olanaklar tanıyor. Yeşil ve mavinin birbiriyle kucaklaştığı dünyanın en güzel coğrafyalarından birindeyiz. Bir de bu güzelliklere jeotermal eklenince apayrı bir güzellik ve önem kazanıyor. Maalesef bölgemiz dünyada hak ettiği değeri bulamadı. Bizim amacımız bölgenin değerini hem ülkemiz genelinde hem de tüm dünyaya tanıtacak çalışmalarda bulunmak” diye konuştu.

2 ay turizmle birlikte bölgede geniş kapsamlı bir istihdam sağlanacağını ve jeotermal turizm potansiyelinin de katlanarak büyüyeceğini hatırlatan Erman Kaya, bu sayede ülkeye ciddi bir döviz girdisinin sağlanacağını söyledi. Yeni yapılacak otellerle birlikte bölgedeki yatak kapasitesinin artacağını ve nitelik kazanacağını önemle vurgulayan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Almanya gibi gelişmiş ülkelerden ciddi sayıda turistin kur tedavisi için bölgeyi ziyaret etmesini bekliyoruz. Sağlık turizmi de jeotermalle paralel büyüyecektir. Kuşadası Belediyesi ile görüşüp yapacağımız bir protokolle jeotermal kaynakları bölgenin ısınması için de faaliyete geçireceğiz. Böylece hem ciddi bir enerji tasarrufu elde edilecek, hem de Kuşadası’nın sürdürülebilir ekolojik hayatına katkıda bulunacağız.” (İHA)