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07 Ocak 2017
AsayiÅŸ, KuÅŸadasÄ±

Dur ihtarÄ±na uymayan ÅŸÃ¼pheli kaÃ§tÄ±, polis havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±

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KuÅŸadasÄ±â€™nda dur ihtarÄ±na uymayan ve iÃ§inde bir kiÅŸi bulunan bir aracÄ± kovalayan polis ekipleri havaya ateÅŸ aÃ§mak zorunda kaldÄ±. ÅžÃ¼pheli aracÄ± bÄ±rakarak yaya olarak kaÃ§arken, polis ekipleri aramalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, KuÅŸadasÄ± Ã§evre yolundaki kontrol noktasÄ±nda iÃ§indeki bir ÅŸahÄ±stan ÅŸÃ¼phelenen polis ekipleri 35 ZNH 97 plakalÄ± aracÄ± durdurmak istedi. Dur ihtarÄ±na uymayÄ±p hÄ±zla kaÃ§an araÃ§ iÃ§erisinde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± olarak aranan bir zanlÄ±nÄ±n bulunduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenen polis ekipleri ile ismi aÃ§Ä±klanmayan zanlÄ± arasÄ±nda kovalamaca baÅŸladÄ±. Polis ekiplerinin havaya ateÅŸ aÃ§masÄ± Ã¼zerine aracÄ± bÄ±rakan zanlÄ± yaya olarak kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Araca el koyan polis ekipleri, sabÄ±kalÄ± bir uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilen zanlÄ±nÄ±n aranmasÄ±na devam ediyor. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  ASKÄ°'nin kazdÄ±ÄŸÄ± Ã§ukura jip dÃ¼ÅŸtÃ¼
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