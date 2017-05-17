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17 MayÄ±s 2017
KuÅŸadasÄ±

Denizkurdu TatbikatÄ±na katÄ±lan askeri gemiler KuÅŸadasÄ±â€™nda

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ege Denizi’nde dÃ¼zenlenecek olan Denizkurdu TatbikatÄ± kapsamÄ±nda KuÅŸadasÄ± LimanÄ±â€™nda bulunan TCG Gemlik FÄ±rkateyni, TCG FÄ±rtÄ±na HÃ¼cumbotu ve TCG DoÄŸanay DenizaltÄ± Gemisi KuÅŸadalÄ±larÄ±n ziyaretine aÃ§Ä±ldÄ±.
Tatbikat nedeniyle KuÅŸadasÄ±’na gelen 4. Muhrip FilotillasÄ± Komodoru Deniz Kurmay Albay Ä°lker Ã–zkan, TCG Gemlik FÄ±rkateyni KomutanÄ± Deniz Yarbay Koray Vural, TCG FÄ±rtÄ±na HÃ¼cumbotu KomutanÄ± Deniz BinbaÅŸÄ± Halit ErgÃ¼n ve TCG DoÄŸanay DenizaltÄ±sÄ± KomutanÄ± BinbaÅŸÄ± Ceyhun DÃ¼lger, KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zer KayalÄ±’yÄ± ziyaret etti. Ziyarette Albay Ä°lker Ã–zkan, Donanma KomutanÄ± Oramiral Veysel KÃ¶sele adÄ±na BaÅŸkan KayalÄ±’ya teÅŸekkÃ¼r plaketi verdi.
Denizkurdu TatbikatÄ± komutanlarÄ±nÄ±n ziyaretinin ardÄ±ndan, BaÅŸkan KayalÄ±, KuÅŸadasÄ± Kaymakam Vekili Efeler KaymakamÄ± Ä°zzettin Sevgili ile birlikte TCG Gemlik FÄ±rkateyni, TCG FÄ±rtÄ±na HÃ¼cumbotu ve TCG DoÄŸanay DenizaltÄ± Gemisi’ni dolaÅŸarak tatbikat personeliyle Ã¶ÄŸlen yemeÄŸi yedi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapan 2 kiÅŸi yakalandÄ±
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