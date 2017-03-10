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10 Mart 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat, KuÅŸadasÄ±

â€œDar alanda uzun hikayeler” KuÅŸadasÄ±â€™nda sahnelendi

8 Mart DÃ¼nya EmekÃ§i KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle KuÅŸadasÄ± Belediyesi KadÄ±n Tiyatrosu OyuncularÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan â€œDar Alanda Uzun Hikayeler” adlÄ± tiyatro oyunu, ilk kez seyirci ile buluÅŸtu.
KuÅŸadasÄ± Belediyesi Erkan YÃ¼cel Sahnesinde sergilenen tek perdelik oyunu salonu dolduran Ã§ok sayÄ±da sanatsever izledi.

Nesrin AkalmÄ±ÅŸ’Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Dar Alanda Uzun Hikayeler adlÄ± oyunun yÃ¶netmenliÄŸini Nurten Helik, yÃ¶netmen yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Hakan Kutay PekgÃ¶z ile GÃ¼lfem GÃ¼naydÄ±n, Ä±ÅŸÄ±k ve ses tasarÄ±mÄ±nÄ± ise Åžencan Semerci yapÄ±yor.

FarklÄ± suÃ§lardan dolayÄ± cezaevine giren 16 kadÄ±nÄ±n dramatik hikayesini konu alan oyun, bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeni ile karÅŸÄ±landÄ±. (Ä°HA)

 

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