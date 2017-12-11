CHP Kuşadası ilçe kongresi yapıldı

CHP Kuşadası ilçe konresi yapıldı. Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen ve tek liste halinde gidilen seçimlerde eski belediye meclis üyesi Ahmet Ekmekçi Kuşadası CHP’nin yeni ilçe başkanı oldu.

Sabah 10.30’da başlayan ilçe kongresine Aydın Milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Hüseyin Yıldız ile Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve il yöneticileri de katılırken, seçimlere partililerin ve delegelerin ilgi göstermemesi ve salonunun boş kalması dikkat çekti.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemi başladı. 385 delegenin bulunduğu CHP Kuşadası ilçe örgütünde seçimlere 247 delege katıldı. 31 delegenin listeyi çizdiği, 36 delegenin boş oy attığı seçimlerde 8 oy da geçersiz sayıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde listesi 171 oy alan Ahmet Ekmekçi, CHP’nin yeni Kuşadası ilçe başkanı oldu. İlçe yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Belgin Gürel, Ferda Mustafa Balaban, Ferhat İlhan, Filiz Küçükyağcı, Fisun Yurdsever, Hanife Matras, Hasan Çelik, Hasan Sargın, Hasan Tahsin Karıncalı, İbrahim Umut Pancar, İshak Eryiğit, Levent İbrahim Demir, Mehmet Yücel, Mustafa Güner, Mustafa Ünver ve Semra Hacıbekir. Seçimde ayrıca 76 kişilik il kongre delegeleri de belirlendi. (İHA)