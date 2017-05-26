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26 Mayıs 2017
Asayiş, Kuşadası

Cezaevi firarisi Davutlar’daki Kontrolde Yakalandı

8 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan bir cezaevi firarisi Kuşadası’na bağlı Davutlar’da polisin kimlik kontrolü sırasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’da devriye görevi yapan polis ekipleri, davranışlarından şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak, kimlik kontrolünde bulundu. Kimliğinin olmadığını belirten şahıs, polislere cebinden çıkardığı bir nüfus kayıt örneğini beyan etti ve çelişkili ifadelerde bulundu. Şahsın şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerinin yaptığı incelemede bir çok hırsızlık suçundan çeşitli mahkemeler tarafından verilmiş 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Söke Cezaevinden de firar ettiği anlaşılan 42 yaşındaki Y.K. isimli zanlı gözaltına alındı. Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmaktan dolayı da işlem yapılan Y.K. tutuklanarak, cezaevi’ne konuldu. (İHA)

 

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