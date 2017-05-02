Çerçioğlu, Kuşadası’nda yerli fide dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Yerli Tohum Ürünleri” projesi kapsamında Kuşadası’nda vatandaşlara binlerce fide dağıttı.

Başkan Çerçioğlu sevgisi izdihama yol açarken, dağıtılan fideler kısa sürede bitti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu proje ile yerel ürün çeşitliliğini gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı amaçladıklarını dile getirdi. Başkan Çerçioğlu, “Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel tohumlarımızı, Aydın tarımına kazandırmak amacındayız. İl genelinde fidelerimizi dağıtıyoruz. 17 ilçemizde toplamda 2 milyon fide dağıtılacak. Sizlerle el ele çalışmaya devam edeceğiz. Yerel ürünlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu’nun alana gelmesiyle Kuşadalılar Topuklu Efe’yi görmek ve tokalaşmak için adeta birbiriyle yarıştı. Fide dağıtımına CHP İl Başkanı Bayram İnci’de katıldı. (İHA)