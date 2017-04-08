Belediye kamyonu çöken yola saplandı

Kuşadası’nda meydana gelen ilginç olayda, belediyenin taş taşıyan kamyonu asfaltın çökmesi sonucu yola saplandı.

Edinilen bilgiye göre, şehrin bir başka noktasında yol çalışması için taş taşıyan Kuşadası Belediyesi’ne ait 09 K 3960 plakalı kamyon eski Cuma Pazarı kavşağında yolun çökmesi sonucu açılan çukura düştü. Yola saplanan taş yüklü kamyonu kurtarmak için ekipler uzun süre uğraşırken, belediyeye ait kamyon çekici yardımıyla kurtarıldı. Yeni yapılan yollarda benzer sorunların yaşandığını ileri süren vatandaşlar ve çevre esnafı turizm sezonu başlamadan Kuşadası’nda gerekli önlemlerin alınmasını istediler. (İHA)