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07 Nisan 2017
Ekonomi, Kuşadası

Belarus’ta Kuşadası tanıtımı

Kuşadası, Belarus’un en büyük turizm fuarı olan Minsk Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı.

Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde Kuşadalı turizmcilerin desteği ile açılan stantta bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapılıyor.
Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde, KODER’in katkılarıyla 2017 turizm sezonu öncesinde başlatılan tanıtım atağının son durağı Belarus’un (Beyaz Rusya) başkenti Minsk’te düzenlenen 20. Uluslararası Turizm Fuarı oldu.

Kuşadası’nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve marka değerini arttırmak amacıyla 8 yurt dışı, 3 yurt içi fuara katılan ve yoğun ilgiyle karşılanan Kuşadası, Minsk Fuarı’nda da hazırlanan görsel ve bilgilendirici materyaller ile promosyonlar aracılığıyla etkili bir tanıtım yapıyor.

Kuşadası, Türkiye için en önemli turizm pazarlarından olan Rus pazarında yoğun bir ilgi ve taleple karşılanıyor.
Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç’ın katıldığı fuarda yer alan Kuşadası standını Türkiye’nin Moskova Kültür ve Turizm Müşaviri Alper Özkan ziyaret etti. (İHA)

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