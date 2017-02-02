Başkan Kayalı’dan taşocağı tepkisi

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Yeniköy’de açılması gündeme gelen taş ocağına tepki gösterdi.

Çevre ve insan sağlığına zarar verecek nitelikteki tüm uygulamaların karşısında oldukların belirten Başkan Kayalı “Kuşadası Belediyesi olarak Yeniköy Mahallesi’nde taş ocağının açılmaması için dava açmış bulunuyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını da tepki göstermeye çağırıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı. İlçede faaliyet gösteren spor kulüplerinden gelen destek taleplerinin ve imar değişikliklerinin ele alındığı toplantıda Başkan Kayalı’nın Yeniköy’de açılması gündeme gelen kalker ocağı ile ilgili açıklamaları öne çıktı.

Başkan Kayalı, kalker ocağının doğaya ve tarımsal alanlara zarar vereceğini belirterek Kuşadası Belediyesi olarak söz konusu ocağın açılmaması için dava açtıklarını söyledi. Yeniköy’de patlatmalı karker ocağının işletilmesiyle ilgili olarak 2007 yılında ruhsat verildiğini ve ÇED raporunun gerekli görülmediğini ifade eden Başkan Kayalı şöyle konuştu: “2007’de verilen ruhsat, 5 yıl içerisinde işletme açılmadığı için iptal edilmiş. Şu anda yeniden ruhsat alınmaya çalışılıyor. Bu taş ocağı Yeniköy’ün merkezine 750 metre, Kuşadası-Çamlık karayoluna ise 300 metre mesafede. ÇED yönetmeliğinde bu tip işletmelerin otoyol-karayolu, il ve ilçe yerleşimlerine en az 2 kilometre mesafeoe olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca zeytincilik faaliyetleri ile ilgili kanunun 20’inci maddesinde de zeytinlik sahaları ile bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç, kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği açıkça belirtiliyor. Ancak bu düzenlemelere rağmen söz konusu işletmeye ruhsat verilmiş. Bu işletmenin faaliyete girmesiyle beraber bu bölgedeki zeytinlikler ve diğer tarım arazileri olumsuz etkilenecektir. Mahalle ve bölge sakinleri de durumdan endişeli. Mahalle sakinleri konuyu yargıya taşımış. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak dava açtık. Tüm sivil toplum kuruluşlarını da tepki göstermeye davet ediyoruz.”

Başkan Kayalı, Mücella Emgin, Dergah ve Özgün Siteleri’nde, 2 yıl önce inşaat çalışması sırasında meydana gelen zemin kaymasının oluşturduğu mağduriyetin giderilmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin, yöneltilen soru önergesine verdiği yanıta ilişkin olarak da açıklama yaptı. Bakan Özhaseki’nin, verdiği yanıtta “Zemin kayması yaşanılan alanın, ‘Riskli Alan’ ilan edilebilmesi için Kuşadası Belediyesi’nin kendilerine teklifte bulunmadığı” ifadelerinin yer aldığını kaydederek şöyle konuştu: “6306 sayılı kanun uyarınca herhangi bir yerin ‘riskli alan’ ilan edilebilmesi, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu tarafından alınacak karar ile olanaklıdır. Konu Kuşadası Belediyesi tarafından ilgili Bakanlık olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmiş olduğu halde, Bakanlık tarafından bu yönde herhangi bir teklif bugüne kadar Bakanlar Kurulu’na iletilmemiştir.”

Yapıların ‘riskli yapı’ ilan edilebilmesinin ise ancak yapı malikleri tarafından Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca hazırlatılacak dosya ile olanaklı olduğunu ifade eden Kayalı, bu girişimin ise mülk sahipleri tarafından tercih edilmediğini belirtti. Söz konusu alanın “kentsel dönüşüm alanı” ilan edilmesi ve buna göre uygulama yapılmasının da 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında yer aldığını kaydeden Kayalı sözlerini şöyle sürdürdü: “Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da bugüne kadar bu yönde herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Kuşadası Belediyesi tarafından, tüm seçeneklerin değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu alanın ‘afet bölgesi’ ilan edilmesinin doğru olacağına kanaat getirerek Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. Bu konuda da ilgili kurumlar tarafından bugüne kadar gerekli karar ne yazık ki alınmamıştır.

Bakan Özhaseki tarafından yapılan açıklamaların Bakanlığın konunun çözümüne yönelik yeni bir yaklaşım ve iyi niyet bildirimi olduğuna dikkat çeken Başkan Kayalı “Sorunun çözümü için yarım adım atılsa biz bin adım atmaya hazırız. Geçtiğimiz haftalarda Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ile Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ceylan’la görüştük. Çözüm olarak bize, İller Bankası’na borçlanmak sureti ile sorunu Kuşadası Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla gidermesi sunuldu. Kredi alabilmek için görüşmeleri önümüzdeki hafta başlatacağız. Ancak biz bizzat Bakandan randevu almak istiyoruz. Başka bir çözüm olup olmadığını araştıracağız” diye konuştu. (İHA)