Bakım evinde kalan 25 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bakım evinde yedikleri yemekten zehirlenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kuşadası’nda faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah kahvaltısı yaptıktan sonra şikayetleri ortaya çıkan 25 kişi bölgeye sevk edilen ambulans ve hasta nakil araçlarıyla Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Aralarında yaşlı, hasta, kadın ve çocukların bulunduğu 25 kişinin yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tespit edildi. Hastanede gözetim altında tutulan hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)