Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
25 Mart 2017
Asayiş, Kuşadası

Bakım evinde kalan 25 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bakım evinde yedikleri yemekten zehirlenen 25 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kuşadası’nda faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah kahvaltısı yaptıktan sonra şikayetleri ortaya çıkan 25 kişi bölgeye sevk edilen ambulans ve hasta nakil araçlarıyla Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Aralarında yaşlı, hasta, kadın ve çocukların bulunduğu 25 kişinin yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tespit edildi. Hastanede gözetim altında tutulan hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydın'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Share

BENZER HABERLER

Bakım evinde kalan 25 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bakım evinde kalan 25 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Balta, incelemelerde bulundu

Balta, incelemelerde bulundu

YILDIZ; “AYDIN HALKI ONLARIN UMURUNDA DEĞİL”

YILDIZ; “AYDIN HALKI ONLARIN UMURUNDA DEĞİL”

Çerçioğlu, çeyrek asırlık sorunu çözdü

Çerçioğlu, çeyrek asırlık sorunu çözdü

Avcı, Söke MHP İlçe Başkanlığı’na Aday

Avcı, Söke MHP İlçe Başkanlığı’na Aday

Söke Belediyesi Yaşlı Dostu Projesi İle Uluslararası Sempozyumda Yer Aldı

Söke Belediyesi Yaşlı Dostu Projesi İle Uluslararası Sempozyumda Yer Aldı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 03/26 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 24°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.
Parçalı Bulutlu
Bugün 03/26 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 10°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6143

  • Euro

    3,9060

  • BIST

    90.383

  • Altın

    144,5558

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE