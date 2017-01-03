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03 Ocak 2017
Eğitim, Kuşadası

Aydın’da güvenli motosiklet sürüş eğitimi gerçekleşti

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Aydın’dan üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen güvenli motosiklet sürüş eğitimi yoğun ilgi gördü.
Aydın’da ulaşım aracı olarak motosiklet kullanımının yoğun olarak görüldüğü ilçelerden biri olan Kuşadası’nda bulunan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi, güvenli motosiklet sürüş teknikleri eğitimine ev sahipliği yaptı.
Öğretim Görevlisi Funda Sönmezateş ve Turizm Fakültesi AKUT Öğrenci Topluluğu’nun davetlisi olarak Turizm Fakültesi konferans salonunda konuşan RoSPA, IAM ve ADAC gibi uluslararası eğitmenlik sertifikaları sahibi deneyimli eğitmen Zafer Akçay, tehlike kaynağının araçlar değil sürücüler olduğuna dikkat çekti. Akçay, üniversiteli gençleri uluslararası sürüş standartları, kıyafet seçimi, sistemli sürüş davranışı, ileri seviye görüş teknikleri, yol tutuş prensipleri, aracı yönlendirme ve konumlandırma gibi gibi pek çok hususta bilgilendirdi. (İHA)

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