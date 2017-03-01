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01 Mart 2017
Kuşadası

ASKİ’den Kuşadası’na 40 yıllık çözüm

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde gerçekleştirdiği büyük altyapı dönüşümünün bir ayağını da Kuşadası’nda sürdürüyor.
Öncelikli olarak ilçenin uzun yıllardır belirli mevkilerde yaşadığı kronik sorunlara el atan ASKİ, ilk etapta bu sorunların üzerine gidiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da yakından takip ettiği ve verdiği talimat ile ilçenin tüm sorunlarının çözülerek, vatandaşlara sağlıklı ve sorunsuz bir alt yapı sunulması için ASKİ çalışma ivmesini artırdı
ASKİ, İnönü caddesinde yoğun olarak yaşanan altyapı sorunlarını kökten çözmek için caddede büyük altyapı dönüşümü başlattı. Çalışmalar kapsamında caddeye 3200 metre uzunluğunda uzun ömürlü ve son teknoloji polietilen borularla içme suyu hattı yapılıyor. Sağlıklı ve sorunsuz içme suyuna kavuşacak olan cadde için bir diğer hayati gelişme ise eş zamanlı olarak sürdürülen yağmursuyu hat çalışması. Aşırı yağışlarda yer yer meydana gelen su taşkını sebebiyle yaşanan sorunlar, yapılan 350 metrelik yağmursuyu deşarj hattı ile çözülecek. Tüm çalışmalar tamamlandığında İnönü Caddesi’nde 40 yıl boyunca içmesuyu ve yağmursuyu kaynaklı altyapı sorunu yaşanmaması öngörülüyor. Ayrıca şebekelerde yaşanan su kayıplarının önüne geçilerek doğal rezervin korunması sağlanacak.
Kuşadası’nın içmesuyu ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak olan toplam 5 bin 500 metre uzunluğunda hat yapımını içeren DY-1 ve DY -4 içme suyu isale hattı projesi Ege Mahallesi, Hacı Feyzullah Mahallesi, Candan Tardan Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Emeç Caddesi’ni kapsıyor. İçmesuyu altyapısında Kuşadası için hayati öneme sahip projede önemli mesafe kaydedildi. Çalışma tamamlandığında Kuşadası’nın büyük bir bölümü için içmesuyu sorunu uzun bir süre gündeme gelmeyecek. (İHA)

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