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08 Mayıs 2017
Kuşadası, Spor, Yaşam

Aşık dalgıçlar yüzüğü denizin dibinde taktı

Kuşadası’nda dalış eğitimi alırken tanışan İzmirli üniversite öğrencisi Mihriban Sayan ile esnaf Gökhan Sarıoğlu çifti, resmi nikah törenlerini teknede yapıp, deniz dibinde yüzük takarak, evlendi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda Activie Bule Dalış merkezinde dalış eğitimi alan 27 yaşındaki Mihriban Sayan ve 35 yaşındaki Gökhan Sarıoğlu arasında başlayan arkadaşlık, kısa sürede aşka dönüştü. Evlilik kararı alan çift, bu önemli günlerini ölümsüzleştirmek için tanıştıkları dalış merkezinden yardım istedi. Önce gelinlik ve damatlık giyip Kuşadası Körfezi’nde su üstünde bir teknede arkadaşlarıyla birlikte nikah töreni gerçekleştiren Mihriban Sayan ve Gökhan Sarıoğlu, törenin ardından dalış kıyafetlerini giyip, Kuşadası açıklarında suya daldı ve deniz dibinde yüzük taktı. Gelin ve damada üzerinde ‘Uluslararası sevgili cüzdanı’ yazan defter verildi.
En mutlu günlerini ölümsüzleştirerek, ilginç bir nikah töreni gerçekleştirdiklerini kaydeden üniversite öğrencisi Mihriban Sayan ve Gökhan Sarıoğlu, “Denizde tanıştığımız için nikahımızı da denizde yapmak istedik. İlerde çocuklarımıza bırakacağımız bir anı olsun istedik. Bizler için de çok büyük bir anı oldu, eğlendik. Arkadaşlarımız da buradaydı, gerçek bir nikahı aratmadı” dediler. (İHA)

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