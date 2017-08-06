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07 AÄŸustos 2017
AsayiÅŸ, KuÅŸadasÄ±

AracÄ±yla denize uÃ§tu, iki gÃ¼n kimsenin haberi olmadan yaralÄ± ÅŸekilde bekledi

KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfeziâ€™nde aracÄ±yla denize uÃ§an bir kiÅŸi sahil gÃ¼venlik ekipleri tarafÄ±ndan saÄŸ olarak kurtarÄ±ldÄ±. KazanÄ±n iki gÃ¼n Ã¶nce meydana geldiÄŸi, sÃ¶z konusu araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n iki gÃ¼n boyunca kimsenin haberi olmadan yaralÄ± ÅŸekilde beklediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, saat 12.10 sÄ±ralarÄ±nda KuÅŸadasÄ± KÃ¶rfezi Ahmetbeyli mevkiinde kayalÄ±k bÃ¶lgeye bir aracÄ±n uÃ§tuÄŸu ihbarÄ± Ã¼zerine KuÅŸadasÄ± Sahil GÃ¼venlik Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± ekipler harekete geÃ§ti. GÃ¶revlendirilen Sahil GÃ¼venlik Botu tarafÄ±ndan bÃ¶lgede gerÃ§ekleÅŸtirilen arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu Ahmetbeyli sahil kesiminde denize uÃ§an araÃ§ ile yaralÄ± bir araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne ulaÅŸÄ±ldÄ±. YaralÄ± araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne ilk mÃ¼dahaleyi yapan sahil gÃ¼venlik ekipleri, sedye ile uÃ§urumdan Ã§Ä±kararak, yaralÄ±yÄ± 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti.
Bu arada, sahil gÃ¼venlik ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada M.N. isimli ÅŸahsÄ±n, iki gÃ¼n Ã¶nce aracÄ±yla denize uÃ§tuÄŸu ancak kimseye haber veremediÄŸi iÃ§in kaburga ve ayaÄŸÄ±nda kÄ±rÄ±k halde iki gÃ¼n boyunca kurtarÄ±lmayÄ± beklediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

(Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KuÅŸadasÄ±'nda yaz yaÄŸmuru
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