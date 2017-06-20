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20 Haziran 2017
Asayiş, Eğitim, Kuşadası, Yaşam

ANAOKULUNDAKİ ZEHİRLENMEYE İNCELEME BAŞLATILDI

Geçtiğimiz günlerde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kreşte öğle yemeğinden zehirlenen 46 çocuk ile 5 yetişkinin son durumları ile ilgili Aydın Valiliği’nden açıklama yapıldı.
Öğlen yemeğinde verilen tavuk ve pilavdan sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavi altında alındı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “19.06.2017 tarihinde Kuşadası İlçesi’nde bulunan Özel bir kreşte öğle yemeğinin ardından 46 öğrenci ve 5 yetişkin görevli gıda zehirlenmesi şikayeti ile muhtelif sağlık kuruluşlarına başvurmuşlardır. 45 kişi taburcu edilmiştir. 20.06.2017 tarihi itibariyle tedavi görmekte olan çocuk sayısı 6 olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili gerekli inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.” ifadelerine yer verildi.
(Güner DOKUYUCU)

 

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