Anadolu mutfağı dünyaya açılacak

Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas Andereas Gugler ile birlikte 14 ülkeden aşçılar, Anadolu Mutfağı için Türkiye’ye gelecek. Gugler, Anadolu mutfağının zengin bir mozaiğe sahip olduğunu belirterek “Türk mutfağının dünyada popüler olması gerekiyor çünkü bunu hakediyor” dedi.

Efes Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı (Aegean Hosttech), hem turizm hem de gastronominin nabzını tutacak. Fuar kapsamında düzenlenecek Ege Aşçılar Zirvesi’nde dünyanın dört bir yanından aşçılar bir araya gelecek. Fuar hem lezzet hem de görsel bir şova ev sahipliği yapacak.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından fuar bünyesinde düzenlenecek Ege Şefler Şampiyonası’nın ana konseptini Anadolu Mutfağı olarak belirledi. Konsept, dünya genelinde büyük ilgi gördü. İtalya, Almanya, Romanya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Yunanistan, İsrail, Singapur, Mauritius, Montenegro’nun da aralarında olduğu bir çok ülkeden milli aşçılar Kuşadası’na gelecek. Yarışmanın jüri başkanlığını Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas Andereas Gugler yapacak. Yine dünyanın en önemli aşçıları arasında gösterilen İztok GLegat, Vincent Tan, Tony Khoo, Alan Payen, Jossie Elbaz, Lulia Dragut, Dranica Lukin, Milos Lachkovic , Mario Savona, Vuko Mitrovic, Dosis Spiros ve Odeh Abu Elhawa da jüri üyesi olarak Kuşadası’na gelecek.

Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Sezgin, üye 23 derneğin temsilcileri, gastronomi dünyasının 2 binden fazla profesyoneli ile şeflerinin katımıyla yarışmanın uluslararası düzeye çıkacağını söyledi. Aşçıların, Kuşadası Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek Gastronomi Rotası’na da katılarak hem ilçenin hem de Aydın’ın saklı lezzetlerinin keşfine de çıkacağını belirten Sezgin, yarışmanın jüri başkanlığını ise Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Andereas Gugler’in yapacağını söyledi. Gugler’in programında olmamasına karşın Anadolu Mutfağı söz konusu olunca tekliflerini hemen kabul ettiğini belirtti.

En Lezzetliler Fuarda

Dünya Şefler Birliği Başkanı Gugler ise Aegean Hosttech bünyesindeki yarışmanın aynı zamanda Türk aşçıların ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiği bir zemin de olduğunu belirterek, “Anadolu mutfağı zengin bir mozaik. Geçen yıl aynı şekilde Ege mutfağı yarışması yapılmıştı ve harika örneklerini başarıyla hazırlamışlardı. Bu yıl da kıran kırana bir yarışma olacak ve Anadolu mutfağının en leziz yemeklerini tatma fırsatı yakalayacağız” dedi.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kaymakamlığı başta olmak üzere 26 kurumun desteği ile GL Platform Fuarcılık tarafından 22-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Aegean Hosttech aynı zamanda “Turistik Kentler” konulu turizm sektör toplantısına da ev sahipliği yapacak. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Türk turizminin zorlu süreci atlatabilmesinin yollarından birinin de tanıtım olduğuna dikkat çekerek “Gastronomi bu tanıtımın en önemli ayaklarından biri. Dünya şefleri ile bu lezzeti dünyanın dört bir yanına tattırma fırsatı elde edeceğiz. Ancak daha da önemlisi biz bu lezzete sahip çıktığımı da göstermiş olacağız” dedi.

“Kuşadası kalitedir”

Kuşadası’nın önemli bir turizm merkezi olduğunu, dünyanın dört bir yanından her yıl binlerce insanı ağırladıklarını ancak sürdürülebilir turizm için “evine mutlu dönen turist” sayısının önemli olduğunu belirten Özer Kayalı, “Herkes biliyor ki Türkiye’de turizmin başladığı ilk yer Kuşadası’dır. Tatilini Kuşadası’nda geçiren ve buraya ikinci, üçüncü kez gelen turistlerin ortak özelliği evlerine mutlu dönmeleridir. Çünkü Kuşadası’nda konaklamadan tutun da rehberine kadar tüm sektör, en iyi kalitede hizmet sunmak için çalışır. Bunu yaparken de yerli-yabancı turist gözüyle değil misafir gözüyle bakar. Kuşadası misafirini el üstünde tutar” diye konuştu.

Müzik ve dans

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise, fuarın sektörde “moral” havası da estireceğini söyledi. Turizmin temelinin “iyi vakit geçirme” olduğunu belirten Ceylan, “Türkiye’nin her yerinden konaklama ve ağırlama tesislerinin tüm ekipman ve hizmetlerini karşılamak için hem yurt içinden hem yurt dışından çok sayıda otel yöneticisi de aramızda olacak. Hem sektöre hem gastronominin buluşma noktası olacak fuar ayını zamanda müzik ve dans şovlarıyla gözlere ve kulaklara da hitap edecek. Ziyaretçilerimizin bu lezzeti kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi. (İHA)