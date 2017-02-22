Ağırlanma ve Konaklama Teknolojileri Fuarı Kuşadası’nda açıldı

Yaz sezonu öncesi turizmin ateşi Kuşadası’nda yandı. Sektörün önde gelen 100 firması profesyonel alıcılarla Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’nda (Aegean Hosttech) buluştu. Fuar aynı zamanda güçbirliğine de sahne oldu. Ege’nin turistik kentlerinin belediye başkanları da fuara tam kadro katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, “Türk turizmi 365 gün hem yerli hem yabancı tüm misafirlerini ağırlamaya hazır” dedi.

Kuşadası- Efes Kongre Merkezi’nde 22-25 Şubat 2017 tarihleri arasında GL Platform tarafından düzenlenen Aegean Hosttech, ilk gün renkli ziyaretçi akınına uğradı. Fuar katılımcıları arasında yer alan otel, restoran, kafe ve eğlence dünyasının işletmecileri, dekorasyon ve mefruşatı, endüstriyel mutfak, servis ve ikram ekipmanları, temizlik, gıda ile sarf malzemelerine yönelik son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı elde etti.

Fuarın açılışına Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı ile Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Mahmut Öztaş, Kültür ve Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel ile diğer ilçelerin ticaret odaları başkanları ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Kuşadası Kaymakamı Aksoy, yaz aylarında Kuşadası’nı da içinde barındıran turizm destinasyonun toplam 5 milyona yakın turist ağırladığına dikkat çekerek “Turizmde karşı karşıya olduğumuz çetin savaşı en az zayiatla aşmamız için merkezi birimler, yerel yönetimler, sektör ve sivil toplum örgütleri tam kapasite çalışıyor ve hiç de küçümsenmeyecek katkılar yapıyor. Bu fuardan beklentimiz büyük. Turistik bir şehirde yaşayan insanlar olarak bu mevsimde fuarın getireceği canlılık ile burada ortaya konulan güçbirliğiyle yazın başımızın dik olacağına inanıyoruz” dedi. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da Ege ekonomisinin temelinde turizm olduğunu, sektörün lokomotifi olarak da Kuşadası, Çeşme, Selçuk’un öne çıktığını belirtti. İki yıldır sektörün içinde bulunduğu olumsuz tabloyu tersine çevirmek için tüm kesimlerin çalıştığını, bu yıl ise yerli turizmin öne çıktığını söyledi. Fuarın tüm Ege turizm sektörünün ateşini yaktığını ifade eden Kayalı, “Türk turizmi 365 gün hem yerli hem yabancı tüm misafirlerini ağırlamaya hazır. Gastronomiden kültür turizmine, kruvaziyerden ören yerlerimizle kültür tarih turizmine kadar tüm çeşitliliğimizle turizme hazırız” dedi.

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, ilk fuarın Rusya krizine, ikincisinin de devam eden sektördeki sarsıntıya karşın düzenlemekten vazgeçmediklerine dikkat çekerek,”Çünkü biz turizmcimize, sektörümüze, dünyanın tüm insanlarını en iyi şekilde ağırlayan insanlarımıza inanıyoruz. İki yıldır gördüğümüz ise Türk turizmi, bu krizden çıkacak ve dünyanın sayılı turizm ekonomisine sahip ülkeleri arasında yer alacaktır.Bunu gönül rahatlığıyla söylememizin nedeni, geleceği gören ve önlemini alan, sürekli daha iyisi için çalışan bir ‘güçbirliği’ var.Aegean Hostecch, 2017 turizm ateşini sezon öncesine yaktı. Bu ateş giderek büyüyecek” dedi.

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Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas Andereas Gugler ile birlikte 14 ülkeden aşçılar, Anadolu Mutfağı için Türkiye’ye gelecek. Gugler, Anadolu mutfağının zengin bir mozaiğe sahip olduğunu belirterek “Türk mutfağının dünyada popüler olması gerekiyor çünkü bunu hakediyor” dedi.

Aegean Hosttec), turizmin dışında gastronominin de nabzını tuttu. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından fuar bünyesinde düzenlenen Ege Şefler Şampiyonası’nın ilk gününde lezzet fırtınası yaşandı. Ana tema olarak Anadolu Mutfağı belirlenen yarışma için aşçılar en lezzetli yemek için yarıştı. İtalya, Almanya, Romanya, Suudi Arabistan, Malezya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Yunanistan, İsrail, Singapur, Mauritius, Montenegro’dan milli katılım düzeyinde aşçıların yer aldığı yarışma, fuar ziyaretçilerinden de büyük ilgi gördü. (İHA)