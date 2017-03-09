20 yaşındaki gençten 7 gündür haber alınamıyor

Kuşadası, kayıp 20 yaşındaki genç için seferber oldu, işe gitmek için babasının arabasıyla evinden ayrılan ve daha sonra arabası Kirazlı yolunda bulunan Hasip Kemerdağ’dan 7 gündür tüm aramalara rağmen haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’da babası ile birlikte yaşayan ve bir alış veriş merkezinde kasiyer olarak çalışan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ, 3 Mart Cuma günü Saat: 10’da babasına ait 09 BAR 67 plakalı otomobille işe gitmek üzere evinden ayrıldı.

İşe gitmeyen ve evine de dönmeyen oğlundan haber alamayan Abidin Kemerdağ jandarma’ya başvurarak yardım istedi.

Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmanın ardından Hasip Kemerdağ’ın kullandığı otomobil Kirazlı yolunda terk edilmiş olarak bulundu.

Aracın içinden de 20 yaşındaki gence ait kimlik, telefon, elbiseler ve cüzdan bulundu.

Baba Abidin Kemerdağ, 7 gün geçmesine rağmen oğlundan hiçbir haber alamadıklarını belirterek, “ Eşimle ayrı yaşıyorum önce onun İzmir’de yanına gitmiş olabilir diye düşündüm ancak oraya da gitmemiş. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri her yeri arıyor şu ana kadar sadece arabaya ulaşabildik. Kimseyle bir sorunumuz yoktu. Oğlum bir alış veriş merkezinde kasiyerlik yapıyordu “ dedi. (İHA)