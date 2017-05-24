TÃ¼rkiyeâ€™nin renkleri AydÄ±nâ€™da buluÅŸtu

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r Merkezleri Ã¶ÄŸrencilerinin ve hocalarÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± â€˜TÃ¼rkiyeâ€™nin Renkleri Halk DanslarÄ± ÅženliÄŸiâ€™ renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu.

AtatÃ¼rk Kent MeydanÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen, 17 ilÃ§eden toplam 27 KÃ¼ltÃ¼r Merkezinin katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸen ÅŸenlikte Kafkas, Semazen, Bolu, KÄ±rklareli, Zeybek, AÅŸuk/MaÅŸuk ve Artvin yÃ¶relerinden Halk OyunlarÄ± gÃ¶sterileri yapÄ±ldÄ±. Oyun esnasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±nda eÅŸlik ettiÄŸi etkinlikte, eÄŸlenceli anlar yaÅŸandÄ±.

Keyifli anlar yaÅŸayan vatandaÅŸlar, kÃ¼ltÃ¼r merkezlerini AydÄ±nâ€™a kazandÄ±ran AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™na teÅŸekkÃ¼r ettiler. (Ä°HA)