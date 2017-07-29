Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
29 Temmuz 2017
Kültür Sanat

Su Kabağından Lamba Yapıyor

Tokat’n Niksar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Uğur Gül, evinin atölyesinde tükenmeye yüz tutmuş su kabağından lamba ve süs eşyaları yapıyor. Gül’ün 13 yıl önce yapmaya başladığı su kabağı lambaları ve aksesuarları evlerde süs eşyası veya gece lambası olarak kullanılıyor.
Evinin alt katındaki küçük bir atölyede 13 yıl önce hobi olarak işlemeye başlayan Gül, su kabaklarını düğünlere hediye olarak gönderirken sipariş üzerine de satış yaparak para kazanıyor.
Su kabağının oluşumunu anlatan Uğur Gül bir kabağın tam anlamıyla süs eşyası olması için yaklaşık 4 aylık bir süresi olduğunu söyleyerek,”Kabaklar 4 ay kuruduktan sonra işlemeye başlarız. Önce kabağın içini çeşitli aletlerle oyarak temizliyorum. Ondan sonra kabağın üzerine şekiller çiziyorum veya şekil yoksa kafamızda bir model oluşturup onu çiziyorum. Bunun içinde kullandığım çeşitli makineler var. Daha sonra boyuyorum ve motifine göre boncuk takma işlemi yapıyorum. En son olarak elektrik aksamı döşenerek kabak lambası hazır hale geliyor” dedi.
Gül, eskiden su kabaklarının hemen hemen her evde bulunduğunu, su taşıma kabı ve birçok ev eşyası olarak kullanıldığını da anlatarak, “Çok eskiden naylon malzemeler yok iken bu kabaklar su kabı, maşrapa, saklama kabı, gibi çeşitli amaçlar için kullanılıyordu” diye konuştu.
Su kabağından nasıl lamba yapmaya başladığını da anlatan Gül, “Emekli olduktan sonra can sıkıntısından dolayı bir şeyler yapmak istedim. Evimin bahçesinde su kabağı yetiştirmeye başladım, daha sonra internette su kabağından lambalar ve çeşitli eşyaların yapıldığını gördüm ve bende hobi olarak su kabaklarından lamba yaptım. Şimdi düğünlere hediyelik olarak alanlar var, sipariş üzerine lamba yaptıranlar var, satış yapıyorum. Kabaktan yapılan lambalar ve aksesuarlar çok beğeniliyor. Hem can sıkıntım gitmiş oldu hem de para kazanıyorum. Ömrüm yettiği kadar da bu işi yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası’nda TSM korosu’ndan 'Avni Anıl' konseri

Share

BENZER HABERLER

JMO İL TEMSİLCİSİ’NDEN DEPREM UYARILARI

JMO İL TEMSİLCİSİ’NDEN DEPREM UYARILARI

Germencikli Sayacılar Suriyelilere Tepkili

Germencikli Sayacılar Suriyelilere Tepkili

AYTO Akademi’de proje eğitimleri gerçekleştirildi

AYTO Akademi’de proje eğitimleri gerçekleştirildi

İNCİ’DEN NİKÂH VE İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNE TEPKİ

İNCİ’DEN NİKÂH VE İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNE TEPKİ

VERGİ DAİRELERİNDE YAPILANDIRMA MESAİSİ

VERGİ DAİRELERİNDE YAPILANDIRMA MESAİSİ

“MECLİS İÇİ DARBEDİR”

“MECLİS İÇİ DARBEDİR”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 07/30 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 36°C. Rüzgâr KKD, 15 - 25 km/saat.
Açık
Yarın 07/30 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 19°C. BGB rüzgâr DGD değişiyor, 15 - 25 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5302

  • Euro

    4,1500

  • BIST

    107.700

  • Altın

    144,1307

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE