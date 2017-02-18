Şeytanın Kabilesi ‘Semur’ filminin çekimleri devam ediyor

‘Şeytanın Kabilesi, Semur’ isimli korku filmin çekimleri Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesinin desteğiyle Sarayköy ilçesinde devam ediyor.

Ön hazırlık çalışmaları yaklaşık 3 ay süren korku filminin yapımcılığını Ayhan Ulam üstlenirken, yönetmenliğini ve senaristliğini ise Gökhan Aksu yapıyor. Filmin kadrosunda, İpek Erdem, Balamir Emren, Yakup Yavru, Gökçe Nergiz Odzak, Tekin Temel, Batuhan Yar, Musa Yılmaz, Murat Ercanlı, Aydan Çakır gibi birçok isim yer alıyor.

Yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sürecinin olduğunu, çok yoğun ve titizlikle çalıştıklarını belirten filmin yönetmeni Gökhan Aksu, “Oyuncu kadrosunda ortaya güzel bir ekip çıkarttık, gerek kamera önü gerek kamera arkası, müthiş bir enerji var, güzel keyif alıyoruz. Sarayköy’de başladık, Denizli ile devam ettik, şimdi tekrar Sarayköy’e geldik. Toplam çekim süresi 3 hafta sürdü. Hamd olsun her şey yolunda, şuraya kadar iyi getirdik. Filmin kadrosunda çok değerli oyuncular var. güzel bir korku filmiyle geliyoruz, korkutmaya geliyoruz” diye konuştu.

“Keyifli bir yorgunluk oluyor”

Denizli ve Sarayköy halkına teşekkür eden Aksu, “Normalde Anadolu’da film çekmek zordur, hani bir mekana girdiğinizde, insanlarda bir merak unsuru oluyor ve bu ister istemez bizi etkiliyor. Ama bu keyifli bir yorgunluk oluyor. Denizli halkı çok anlayışlı, çok mütevazi, en işlek yerinde Çınar’da biz çekim yaptık. ‘Biraz kenara çekilin’ dediğimizde kimse bize zorluk çıkarmadı. Sağ olsunlar yormadılar bizi” diye konuştu.

Vizyon tarihini henüz belirlemediklerini belirten Aksu, gişelerin doluluklarına göre kararlarını açıklayacaklarını ifade etti.

Açıklamasını filmin konusuyla sürdüren yönetme Aksu, “Merve diye bir karakter var. Teyzesi tarafından çocukken büyü yapılıyor. Sonra o büyü, ilim sahibi bir hoca tarafından çözülüyor ve Merve koruma altına aldırılıyor. Sonra Merve büyüyor ve üniversite çağında bir evlilik geçiriyor. Merve’nin evlendiği gence, en yakın arkadaşı da aşık oluyor. Özge, Ozan’a olan aşkını günden güne büyütüyor ve parayonit şizofreni haline getiriyor. Olaylar bu şekilde devam edip duruyor” dedi.

Filmin güzel bir tarihe denk geldiğini belirten oyuncu Aydan Çakır, 26 Şubat’ta vizyona girecek ‘Reis’ filminde rol aldığını ve bunun konusunun dram olduğunu belirtti. Çakır, Nisan ayında vizyona girecek komedi filminde rol aldığını şimdi ise korku filmiyle peşi sıra 3 filmde rol almasının mutluluk verici bir şey olduğunu ifade etti.

Birçok filmde ‘kötü’ karakterli rol aldığını belirten Çakır, önemli olanın sanatla buluşmak olduğunu kaydetti. Çakır, “2014 yılında bir Türk-Japon yapımı korku bir filminde ‘hoca’ karakteriyle rol aldım. İnşallah bu film Denizli’nin duyulması için de, güzel olaylara önemli bir katkı sağlayacak. Filmi çektiğimiz yer çok mistik bir yer, bazen endişe veriyor. Ama asıl endişeler, izleyicinin sinema salonlarını doldurmalarıyla ortaya çıkacak. Şuana kadar olmayan ve izlemedikleri sahneleri izleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu. (İHA)