Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
27 Nisan 2017
Kültür Sanat

Salvador Dali sergisini gezmek için son 3 gün

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Salvador Dali’nin eserlerini Eskişehirlilerle buluşturan “Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel” sergisi için son 3 gün.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi sanat alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dali’nin 22 özgün litografisinin yer aldığı, küratörlüğünü sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı “Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel” Sergisi Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde yer alıyor. Odunpazarı Belediyesi ile daha önce; “Ellerin Büyüsü”, “Dünyanın Renkleri” ve “Don Kişot’un İzleri” gibi bir çok önemli uluslararası sergiyi gerçekleştirmiş olan ve aynı zamanda serginin küratörlüğünü de yapan Sanat eleştirmeni, yazar, küratör İbrahim Karaoğlu’nun çabalarıyla Eskişehir’e getirilen sergide, Salvador Dali’nin 4 adet 1967 tarihli Zodyak ve 1973 tarihli, Fantastik edebiyatın başlangıcı sayılabilecek Fransız hümanist filozof ve yazar François Rabelais’in 16. yüzyılda yazmış olduğu “Dev Gargantua Ve Oğlu Pantagruel’in Olağanüstü Hayatları” kitabını konu edindiği Pantagruel serisine ait 18 adet renkli litografisi sergileniyor. Salvador Dali’ye ait litografilerin yanı sıra, ünlü sanatçının 1929 yılında arkadaşı Luis Buuel ile birlikte çektiği “Bir Endülüs Köpeği” adlı avangart film ve hayatının anlatıldığı belgeselin gösterildiği sergi; 30 Nisan 2017 tarihine kadar, her gün 10:00-22:00 saatleri arasında sanatseverlerce izlenebiliyor.
Milletvekilleri Salvador Dali Sergisini gezdi
Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Salvador Dali Sergisini ilk gün yaklaşık bin 300 sanatsever gezdi. Salvador Dali Sergisi; milletvekilleri, belediye başkanları, öğrenciler, işçiler ve Eskişehirli sanatseverlerin beğenisini kazdı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İsmet İnönü’nün torunu ve CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Belçika Sosyalist Parti Üyesi ve Belçika Meclis Başkanvekili Emin Özkara farklı zamanlarda Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisini gezdi. Çağdaş Sanatlar Galerisinde yer alan Salvador Dali Sergisini de gezen milletvekilleri, anı defterine duygularını yazdı. Salvador Dali Sergisi ve Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisini çok beğenen milletvekilleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a sanata verdiği önemden dolayı teşekkür etti.
Öğrenciler Salvador Dalinin dünyasını keşfediyor
Salvador Dali Sergisi Eskişehirli sanatseverler, ilköğretim, lise ve Güzel Sanatlar Fakültesinde dahil üniversitelerin çeşitli fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, işçiler tarafından da ziyaret edildi. Birçok okul Salvador Dali Sergisini gezmek için Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’ne sergi düzenlerken, öğrenciler Salvador Dali’nin dünyasını keşfetme şansı yakaladı. Sergiyi gezen Eskişehirliler gezi sonunda Salvador Dali ile anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Sanatseverler Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel Sergisi’ne büyük ilgi gösterdi. Afyon, Bilecik ve Kütahya’dan birçok sanatsever Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel Sergisini gezmek için Eskişehir’e geldi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Didim’de Turizm haftası coşkusu

Share

BENZER HABERLER

Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Aydın Ticaret Borsası Olivtech Fuarı’nda

Aydın Ticaret Borsası Olivtech Fuarı’nda

Aydın’da 93 polis açığa alındı

Aydın’da 93 polis açığa alındı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ OKULLARDA BAŞLAYACAK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ OKULLARDA BAŞLAYACAK

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANDI

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANDI

500 motorcu Aydın’da buluşacak

500 motorcu Aydın’da buluşacak

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 04/28 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 27°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.
Açık
Bugün 04/28 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 12°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5661

  • Euro

    3,8765

  • BIST

    94.282

  • Altın

    145,0163

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE