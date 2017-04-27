Salvador Dali sergisini gezmek için son 3 gün

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Salvador Dali’nin eserlerini Eskişehirlilerle buluşturan “Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel” sergisi için son 3 gün.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi sanat alanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dali’nin 22 özgün litografisinin yer aldığı, küratörlüğünü sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı “Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel” Sergisi Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisinde yer alıyor. Odunpazarı Belediyesi ile daha önce; “Ellerin Büyüsü”, “Dünyanın Renkleri” ve “Don Kişot’un İzleri” gibi bir çok önemli uluslararası sergiyi gerçekleştirmiş olan ve aynı zamanda serginin küratörlüğünü de yapan Sanat eleştirmeni, yazar, küratör İbrahim Karaoğlu’nun çabalarıyla Eskişehir’e getirilen sergide, Salvador Dali’nin 4 adet 1967 tarihli Zodyak ve 1973 tarihli, Fantastik edebiyatın başlangıcı sayılabilecek Fransız hümanist filozof ve yazar François Rabelais’in 16. yüzyılda yazmış olduğu “Dev Gargantua Ve Oğlu Pantagruel’in Olağanüstü Hayatları” kitabını konu edindiği Pantagruel serisine ait 18 adet renkli litografisi sergileniyor. Salvador Dali’ye ait litografilerin yanı sıra, ünlü sanatçının 1929 yılında arkadaşı Luis Buuel ile birlikte çektiği “Bir Endülüs Köpeği” adlı avangart film ve hayatının anlatıldığı belgeselin gösterildiği sergi; 30 Nisan 2017 tarihine kadar, her gün 10:00-22:00 saatleri arasında sanatseverlerce izlenebiliyor.

Milletvekilleri Salvador Dali Sergisini gezdi

Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Salvador Dali Sergisini ilk gün yaklaşık bin 300 sanatsever gezdi. Salvador Dali Sergisi; milletvekilleri, belediye başkanları, öğrenciler, işçiler ve Eskişehirli sanatseverlerin beğenisini kazdı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İsmet İnönü’nün torunu ve CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Belçika Sosyalist Parti Üyesi ve Belçika Meclis Başkanvekili Emin Özkara farklı zamanlarda Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisini gezdi. Çağdaş Sanatlar Galerisinde yer alan Salvador Dali Sergisini de gezen milletvekilleri, anı defterine duygularını yazdı. Salvador Dali Sergisi ve Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisini çok beğenen milletvekilleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a sanata verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Öğrenciler Salvador Dalinin dünyasını keşfediyor

Salvador Dali Sergisi Eskişehirli sanatseverler, ilköğretim, lise ve Güzel Sanatlar Fakültesinde dahil üniversitelerin çeşitli fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, işçiler tarafından da ziyaret edildi. Birçok okul Salvador Dali Sergisini gezmek için Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’ne sergi düzenlerken, öğrenciler Salvador Dali’nin dünyasını keşfetme şansı yakaladı. Sergiyi gezen Eskişehirliler gezi sonunda Salvador Dali ile anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Sanatseverler Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel Sergisi’ne büyük ilgi gösterdi. Afyon, Bilecik ve Kütahya’dan birçok sanatsever Salvador Dali / Zodyak-Pantagruel Sergisini gezmek için Eskişehir’e geldi. (İHA)