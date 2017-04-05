Özgecan filmi için Mersin’de yer tespitleri başladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2015’te vahşice katledilen ve kadına yönelik şiddetin sembol ismi olan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın hayatını anlatacak ‘Cennetin Kuşları’ filmi için yönetmen ve yapımcı ekibi, kentte yer tespitlerine başladı.

Tarsus’ta 11 Şubat 2105 akşamı Mersin’deki evine dönmek için bindiği midibüsün sürücüsü Suphi Altındöken tarafından cinsel tacize uğrayan, daha sonra Suphi Altındöken’in babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe’nin de yardımıyla vahşice öldürülerek yakılan 20 yaşındaki Özgecan’ı ve kadına yönelik şiddeti anlatacak sinema filminin hazırlıkları sürüyor. Yönetmen Ali Avcı’nın çekeceği ve Özgecan’ın doğum günü olan 22 Ekim 2017’de galası yapılacak ‘Cennetin Kuşları’ filminin yapımcı ekibi, Tarsus ilçesinde yer tespitleri yaptı.

Yönetmen Ali Avcı, Genel Koordinatör Levent Akay, filmin yapımcıları Şaban Sarıoğlu, Güven Arifoğlu, Özgecan’ın babası Mehmet Aslan ve film ekibi, yer tespitlerinin ardından Özgecan’ın Şehir Mezarlığı’ndaki mezarını ziyaret etti. Özgecan’ın mezarı başında dua eden ve mezarını çiçeklerle süsleyen ekip, bir süre daha kentte çalışmalarını sürdürecek.

“Cennetin Kuşları filmi, Özgecan’ın şahsında bütün kadınların hayat hikayesini hatırlatacak”

Kızının mezarı başında basın mensuplarına açıklama yapan Baba Mehmet Aslan, Cennetin Kuşları filminin Özgecan’ın hayatını ve kadına şiddeti, dünyada ve Türkiye’de kadına yapılan haksızlıkları, Özgecan’ın şahsında bütün kadınların hayat hikayesini, ne kadar özel ve kıymetli olduklarını, ölmeden önce sahip çıkılmaları gerektiğini hatırlatacak güzel bir film olacağını söyledi. Yönetmen Avcı ve yapımcı kadrosunun, filmin çekileceği mekanların tespiti ve taslak senaryoyla ilgili olarak Mersin’e geldiklerini belirten Aslan, “İnşallah güzel bir eser olacak. Bu filmle kadınlar inşallah öncelikle kendi kıymetlerini, kendi güçlerini anlayabilirler. Bugün dünyada uyanış halinde olan bir fikrin, bir duygunun, bir gücün harekete geçtiğini ve bu gücün, bu uyanışın meşalesini taşıyacak olanların kadınlar olduğunu düşünüyorum. Filmle de bunun dünyadaki bütün kadınlara, bütün insanlara anlatılacağına inanıyorum” dedi.

“15 günlük kampla senaryonun finalini bitireceğiz”

Filmin Yönetmeni Avcı ise Yönetmen Kieslowski’nin ‘Sinemayla dünyayı değiştiremeyebilirsiniz ama sinema seyircisiyle dünyayı değiştirebilirsiniz’ sözünü anımsatarak, “Bizim ana amacımız, kadına şiddetin bir nebze olsun, belki de ‘bir kadının saçının bir telini kurtarabilir miyiz bir sinema algısıyla, erkekleri biraz daha kadınlara yaklaştıran bir kafa olur mu’ bunu sağlamak. Biz filmle ilgili İstanbul’da yaptığımız alt hikaye çalışmalarından 4 synopsis, iki tane senaryoyu bitirdik. Ancak, buranın ruhu yaşanmadan, buralar senaryo ekibimiz tarafından nefesi alınmadan bunların çok iyi olmayacağını düşünerek, tüm ekibi toplayarak burayı analiz etmek, insanların şivelerini çözmek, insan yapılarını öğrenmek, sevdikleri müzikleri, yedikleri yemekleri nasıl değerlendireceğimizi, filme nasıl aktaracağımızı görebilmek adına buraya geldik. Yapımcılarımızla beraber buradaki organizasyonlar hazırlandı. Şimdi biz yaklaşık 15 günlük bir kampla senaryonun finalini bitirmiş olacağız. Daha sonra oyuncu kadromuzu oluşturacağız” diye konuştu.

“Çok iyi bir filmin hazırlığı içerisindeyiz”

Tüm sanat camiasının bu işi çok ciddi sahipleneceğine inandığını vurgulayan Avcı, “Bunu da daha önce yaptığımız görüşmelerde, birebir iletişimlerde çok net algı olarak alabiliyorum. Dolayısıyla çok iyi bir filmin hazırlığı içerisindeyiz. Hedefimiz, hem bununla dünyadaki ve Türkiye’deki algıyı değiştirmek, Mersin’e de bir katma değer sağlamak. Bunu başarabilirsek çok memnun oluruz. Bize kapılarını açan Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm Mersin halkına ve bir baba şefkatiyle bizi kucaklayan Mehmet Ağabey’e çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Filmin vizyon tarihi, Özgecan’ın doğum günü olan 22 Ekim 2017”

Filmin çekim süresini 4 hafta olarak belirledikleri bilgisini veren Avcı, “Filmin vizyon tarihi 22 Ekim 2017. 22 Ekim Özgecan’ımızın doğum günü. O gün gala yapacağız, bu filmi onun ruhuna hediye etmiş olacağız. Onun ruhunda şiddet görmüş olan tüm kadınlara armağan etmiş olacağız. 25 Ekim Cuma günü de tüm Türkiye’de vizyonda olacak. Dublajları ve sesli betimlemeleri de yapılarak yurt dışına da yine Ekim sonu ve Kasım başı itibariyle vizyona sokmuş olacağız” şeklinde konuştu. (İHA)