ÖĞRENCİLERDEN “FARK” TEMALI SERGİ

Aydın Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin “Fark” Temalı Resim Sergisi Efeler halkının beğenisine sunuldu.

Aydın Bahçeşehir Koleji’nde okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde yaptıkları resim, takı tasarımı gibi eserlerden oluşan “Fark” temalı yıl sonu sergisi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açıldı.

Aydın Bahçeşehir Koleji’nde Görsel Sanatlar dersi gören öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri kil şekillendirme, oyun hamuru, Quilling Sanatı, oyun hamuru ve resimlerini sergileyerek ziyaretçilerden tam not aldılar.