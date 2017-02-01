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01 Şubat 2017
Kültür Sanat

MİDAS’IN KULAKLARI SAHNEDE

Güngör Dilmen’in kaleme aldığı Oğuz Utku Güneş’in yönettiği Midas’ın Kulakları izleyicileri ile buluşuyor.
7-8 Şubat 2017 tarihlerinde saat:20,00’de Aydın Kültür Merkezi Dr.Hidayet Sayın Sahnesi’nde oynanacak olan oyunun biletleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde 5 TL’ye satışa sunuldu.
Uğur Keleş, Banu Manioğlu, Duygu Dokgöz, Yavuz Topçuoğlu, Ahmet Uzuner, Taha Mataracı, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu’nun rol aldığı Midasın Kulakları isimli oyunun konusu ise şöyle;
“Hiç yoktan iki tanrı gökyüzünde kapışırlar. Güneş Tanrı Apollon ve Keçi Ayaklı Pan. Hangimizin müziği daha üstün diye. Hiç yoktan Kral Midas’ı hakem ilan etmeye karar verirler. Tanrıların yarışında karar merci olarak onurlanacağını sanan Kral Midas, Bir tanrıyı kazandırırken diğerini kaybettirmiş olacağının ayırdına varmaz. Hiç yoktan içine çekildiği bu yarışma Midas’ın hiç yoktan çarpılmasına neden olur. Her şey gibi hiç yoktan olanlar hiç olmayacak sonuçlar doğurur. Oyunu kızıştırmak da bize düşer.”
(KUDRET CAN)

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