Manavgat Belediyesiâ€™nden ‘TarÄ±k Akan film gÃ¼nleri’

Manavgat Belediyesi 13-17 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda TarÄ±k Akan Film GÃ¼nleri dÃ¼zenleyecek. Program 13 Mart 2017 Pazartesi Saat 17.30 AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde Ã¼nlÃ¼ sinema sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek olan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile baÅŸlayacak. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine Levent Ä°nanÄ±r, MÃ¼ge AkyamaÃ§, Nuri AlÃ§o, Altan GÃ¶rdÃ¼m, Ali Tutal, Meral Orhansoy, GÃ¼nay Girik, Yusuf Sezgin, GÃ¼lsen Tuncel, Hikmet KaragÃ¶z, Emre Kavuk, Fedai Ã–ztÃ¼rk, Muzaffer HiÃ§durmaz, Serdal DoÄŸan, Engin AyÃ§a gibi Ã¼nlÃ¼ sinema sanatÃ§Ä±larÄ± ve yÃ¶netmenler katÄ±lacak. Film gÃ¶sterileri, atÃ¶lyeler, film afiÅŸleri sergisi ve sÃ¶yleÅŸilerin yanÄ±nda Manavgat Belediyesiâ€™nin TarÄ±k Akan adÄ±na yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± parkÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± da TarÄ±k Akan Film GÃ¼nleri kapsamÄ±nda yapÄ±lacak.

TarÄ±k Akan Film GÃ¼nleri kapsamÄ±nda ayrÄ±ca oyunculuk, kÄ±sa film, belgesel ve senaryo yazarlÄ±ÄŸÄ± atÃ¶lyeleri dÃ¼zenlenecek. Program kapsamÄ±nda AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde 14 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 14.00â€™de tiyatro ve sinema sanatÃ§Ä±sÄ± Altan GÃ¶rdÃ¼m ile ‘Kamera Ã–nÃ¼ Oyunculuk AtÃ¶lyesi’, 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Saat 15.00â€™de AltÄ±n PortakallÄ± senarist Emre Kavuk ile ‘Senaryo YazarlÄ±ÄŸÄ± AtÃ¶lyesi’, 17 Mart saat 15.00â€™de ise Serdal DoÄŸan ve Engin AyÃ§a ile ‘KÄ±sa Film ve Belgesel AtÃ¶lyeleri’ dÃ¼zenlenecek.

TarÄ±k Akan Film GÃ¼nleri programÄ± kapsamÄ±nda, 13 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Nebil Ã–zgentÃ¼rkâ€™Ã¼n TarÄ±k Akan Belgesel GÃ¶sterimi saat 19.00â€™da AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde yapÄ±lacak, aynÄ± gÃ¼n saat 20.30â€™da Maden Filmiâ€™nin gÃ¶sterimi ise Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±larÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek. 14 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 16.30â€™da AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde ‘TÃ¼rk Filmleri ve TarÄ±k Akan Film AfiÅŸleri Sergisiâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, 16 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde ‘politika sÃ¶yleÅŸisi’ gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Manavgat Belediyesiâ€™nin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TarÄ±k Akan ParkÄ± ise 15 Mart saat 12.30â€™da GÃ¼llÃ¼k Caddesiâ€™ndeki yerinde Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±larÄ±n ve Manavgat Belediye BaÅŸkanÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ SÃ¶zenâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±lacak. 13-17 Mart tarihleri arasÄ±nda her akÅŸam AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde TarÄ±k Akanâ€™Ä±n Maden, KaÃ§ak, Ã‡ark ve SÃ¼rÃ¼ filmlerinin gÃ¶sterimleri yapÄ±lacak. (Ä°HA)