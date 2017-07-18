KuÅŸadasÄ±â€™nda TSM korosuâ€™ndan ‘Avni AnÄ±l’ konseri

KuÅŸadasÄ± Belediyesi TÃ¼rk Sanat MÃ¼ziÄŸi korosu, TÃ¼rk Sanat MÃ¼ziÄŸi Bestecisi Avni AnÄ±l anÄ±sÄ±na “Bir FasÄ±l Bir Bestekar” isimli bir konserle sanatseverlerle buluÅŸtu.

Avni AnÄ±l’a ait birbirinden gÃ¼zel eserlerin seslendirildiÄŸi konser sonunda izleyiciler sanatÃ§Ä±larÄ± ayakta alkÄ±ÅŸladÄ±.

Åžef OÄŸuz KarlÄ± yÃ¶netiminde KuÅŸadasÄ± Belediyesi Ada KÃ¼ltÃ¼r Merkezi’nde dÃ¼zenlenen konsere KuÅŸadasÄ± Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tufan Asrav ve Ã§ok sayÄ±da sanatsever katÄ±ldÄ±. Koro tarafÄ±ndan sergilenen fasÄ±l ve farklÄ± makamlardan oluÅŸan solo eserler, bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeni ile karÅŸÄ±landÄ±. (Ä°HA)