Kazdağları foto maraton ile tanıtılacak

19-21 Mayıs tarihleri arasında Kazdağlarında yapılacak “1. Ulusal Kaz Dağlarında Yaşam ve Doğa Foto Maratonu” öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan ormanı, doğal şelaleleri, gölleri ve kanyon oluşumlarıyla harika bir görsel alana sahip Kaz Dağları’nın tanıtılması amacıyla düzenlenen ve “Kaz Dağlarında Yaşam ve Doğa” olarak konusu belirlenen “Gülümseyin Çekiyorum” 1.Ulusal Kaz Dağlarında Yaşam ve Doğa Foto Maratonu ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, dernek üyeleri, Gülümseyin Çekiyorum Fotoğraf Kulübü Başkanı Hasan Nargül ve basın mensupları katıldı. Foto maraton öncesi gerçekleşen basın toplantısında etkinliğin detayları ve etkinlik hakkında bilgiler verildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Bu foto maratonu yapmamızın en önemli amacı Kazdağlarının potansiyelini bütün ülkemize tanıtabilmek. Gerçekten çok önemli bir potansiyeli var.”dedi.

19-20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek foto maratonda katılımın tamamen ücretsiz olduğu foto maraton yarışmasına hem profesyoneller hem amatör yarışmacıların katılabileceği vurgulandı. (İHA)