Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
11 Mayıs 2017
Kültür Sanat

Kazdağları foto maraton ile tanıtılacak

19-21 Mayıs tarihleri arasında Kazdağlarında yapılacak “1. Ulusal Kaz Dağlarında Yaşam ve Doğa Foto Maratonu” öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan ormanı, doğal şelaleleri, gölleri ve kanyon oluşumlarıyla harika bir görsel alana sahip Kaz Dağları’nın tanıtılması amacıyla düzenlenen ve “Kaz Dağlarında Yaşam ve Doğa” olarak konusu belirlenen “Gülümseyin Çekiyorum” 1.Ulusal Kaz Dağlarında Yaşam ve Doğa Foto Maratonu ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Ali Sırmalı başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Edremit Körfezi Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, dernek üyeleri, Gülümseyin Çekiyorum Fotoğraf Kulübü Başkanı Hasan Nargül ve basın mensupları katıldı. Foto maraton öncesi gerçekleşen basın toplantısında etkinliğin detayları ve etkinlik hakkında bilgiler verildi.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Bu foto maratonu yapmamızın en önemli amacı Kazdağlarının potansiyelini bütün ülkemize tanıtabilmek. Gerçekten çok önemli bir potansiyeli var.”dedi.
19-20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek foto maratonda katılımın tamamen ücretsiz olduğu foto maraton yarışmasına hem profesyoneller hem amatör yarışmacıların katılabileceği vurgulandı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası’nda Sıtkı Fırat Fotoğraf Sergisi açıldı
Share

BENZER HABERLER

Aydın hafta sonu kavrulacak

Aydın hafta sonu kavrulacak

VALİ KOÇAK’TAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

VALİ KOÇAK’TAN ENGELLİLER HAFTASI MESAJI

Çerçioğlu, Arapapıştı projesini eleştirenlere de teşekkür etti

Çerçioğlu, Arapapıştı projesini eleştirenlere de teşekkür etti

TGB İNCİRLİK’İN KAPATILMASI İÇİN İMZA TOPLUYOR

TGB İNCİRLİK’İN KAPATILMASI İÇİN İMZA TOPLUYOR

ADD’DEN “SUÇ DUYURUSU”

ADD’DEN “SUÇ DUYURUSU”

Özmeriç: “Trafikte en çok saygıya ihtiyacımız var”

Özmeriç: “Trafikte en çok saygıya ihtiyacımız var”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 05/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. Ilık. En yüksek 30°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.
Açık
Bugün 05/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 16°C. Rüzgâr GGB, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5782

  • Euro

    3,8909

  • BIST

    95.114

  • Altın

    141,1440

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE