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16 Mayıs 2017
Kültür Sanat

İnci Avcı Aldemir’in Sergisi Ankara’da açıldı

Küratörlüğünü İnci Avcı Aldemir’in yaptığı Çankaya Halk Eğitim Merkezi Sanat Okulu Resim Sergisi, TBMM Mustafa Necati Kültür ve Sanat Evi’nde açıldı.
Resim öğretmeni İnci Avcı Aldemir, 10 öğrencisiyle birlikte genellikle fotoğraf ve röprodüksiyon resim tekniğiyle yaptıkları tabloları TBMM Mustafa Necati Kültür Evi’nde sanatseverin beğenisine sundu.
“2006 yılından bu yana Çankaya Halk Eğitim Merkezi’nde görev yaptığını söyleyen küratör Aldemir, Arjantin İlköğretim Okulu’nun kendilerine sağladığı atölyede 10 öğrencisiyle birlikte çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerinin genellikle fotoğraf veya röprodüksiyon resim tercih ettiklerini belirten Aldemir, “Öğrenciler isteklerine, beğenilerine kalmış şekilde onu tabloya aktarıyorlar. Normalde ayda bir defa hobi amaçlı derslerimizde resim çıkar bizim atölyeden ama ben biraz daha uzun tutuyorum yılda iki tane resim anca çıkartıyorlar” dedi.
Sergi 21 Mayıs’a kadar sanatseverlerin beğenisine açık tutulacak. (İHA)

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