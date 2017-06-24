Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
25 Haziran 2017
Kültür Sanat, Magazin

Hakan Aysev Ramazan’ın son gecesinde sevenleriyle buluştu

Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden başarılı opera sanatçısı Hakan Aysev, Ramazan’ın son akşamında Beylikdüzü’nde sahne aldı.
Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca İstanbul’un en büyük kent parklarından olan Yaşam Vadisi’nde birbirinden farklı etkinliklerle vatandaşları buluşturdu. Etkinlikler, ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev konseriyle son buldu. Konsere, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. En sevilen eserlerini ilçe halkı için seslendiren Aysev, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Aysev, sahneye ‘Ben yürürüm yane yane’ isimli ilahiyi seslendirerek çıktı. Aysev, hayranlarından büyük alkış aldı. İlçede yaşayan vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Aysev, sahne performansıyla göz doldurdu.
Sevenleriyle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten ünlü sanatçı Hakan Aysev, “Herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bugün ilahiler söyleyeceğiz başta, ondan sonra her telden bayramı karşılayacağız” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerleri sertifikalarını aldı
Share

BENZER HABERLER

İngiliz milyarderin Marmaris aşkı

İngiliz milyarderin Marmaris aşkı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerleri sertifikalarını aldı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu kursiyerleri sertifikalarını aldı

Kuşadası’nda ‘Bir Japonya Söyleşisi’ yapıldı

Kuşadası’nda ‘Bir Japonya Söyleşisi’ yapıldı

Didim’de Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyeleri belgelerini aldı

Didim’de Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyeleri belgelerini aldı

Didim 1. Ulusal Vosvos Festivali Başlıyor

Didim 1. Ulusal Vosvos Festivali Başlıyor

Kuşadası’nda drama kursiyerleri sertifika aldı

Kuşadası’nda drama kursiyerleri sertifika aldı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 06/25 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 36°C. Rüzgâr KD, 10 - 15 km/saat.
Açık
Bugün 06/25 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 20°C. Rüzgâr DGD, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5150

  • Euro

    3,9324

  • BIST

    99.639

  • Altın

    142,0523

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE