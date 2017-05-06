Görmeden duymadan çaldılar, dinleyenler gözyaşlarını tutamadı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ‘Gönül Gözü Görenler’ konseri dinleyenleri adeta büyüledi. Görme ve işitme engellilerden oluşan grubu dinleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Açıköğretim Sistemi mezunu ve öğrencisi olan görme ve işitme engelli bireyleri hem sosyal hayatta daha aktif bireyler haline getirmek amacıyla kurulan Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği Topluluğu, ilk konserini başarıyla tamamladı. Şef Öğr. Gör. Erdal Uludağ’ın yönettiği ve Anadolu’nun dört bir yanından eserlerin dinletildiği konserde; Sivas yöresinden ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Hacel Obası’ ve ‘Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme’, Kırşehir yöresinden ‘Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar’, Diyarbakır yöresinden ‘Esmerim Biçim Biçim’, Şanlıurfa yöresinden ‘Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar’ gibi türküler seslendirildi. Türkülerin koro tarafından söylendiği sırada işaret diliyle de sözlerin okunuşu, salonda bulunan işitme engellilerin de melodileri hissetmesini sağladı. Bölgelere göre farklı fotoğrafların da zaman zaman gösterildiği konseri izleyenler, çalınan türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken bazı türkülerde yerinde duramayan izleyiciler, kendini müziğin ritmine bırakarak dans etti. Konser sonrasında koro, salondakiler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Hem öğrencilerim açısından hem de engelliler açısından çok farklı bir gece oldu”

Gerçekleştirilen konser sonrasında düşüncelerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, yaklaşık 3 ay süren emeklerin karşılığını bulduğunu belirtti. Güney, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin hitap ettiği kitlenin içerisinde çok önemli öğrenci topluluğu olan engelli öğrencilerimiz var. Ama o öğrencilerimiz bize bu akşam çok güzel bir gece yaşattılar. Yaklaşık 3 aydır bu öğrencilerimiz hazırlık yapıyorlardı. Görme özürlü, işitme özürlü öğrencilerimizinde içinde olduğu içlerinde çok güzel bir etkinlik yaptılar. Bize Türk Halk Müziğinden çok güzel eserler yaptılar ve seslendirdiler. Biz de açıkçası o kadar güzel arkadaşlarımız, personelimiz, öğrencilerimiz herkesin çok güzel bir gün geçirdiğini düşünüyorum. Çok mutlu olduk. Engelli öğrencilerimizin Ne kadar başarılı olabileceklerini nereye kadar yapabileceklerini çok net bir şekilde gördük. Benim için çok mutlu olduğum bir gün oldu. Hem öğrencilerim açısından hem de engelliler açısından çok farklı bir gece olduğunu düşünüyorum. Hep öğrencilerimizle beraber farklı etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Umarım bu tarzda gelişmeler bu tarzda konserler hep yapmaya devam edeceğiz. Umarım bununla daha devamı gelecek” dedi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda gerçekleştirilen konsere Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Rektör Yardımcısı Adnan Özcan, Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşçı’nın yanı sıra çok sayıda öğretim görevlisi, öğrenci ve davetli katıldı. (İHA)