Gazi Ãœniversitesi’nde Mory Kante RÃ¼zgarÄ±

Gineli ÅŸarkÄ±cÄ± ve vokalist Mory Kante, Afrika GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸi kapsamÄ±nda Gazi Ãœniversitesinde konser verdi.

1987 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Akwaba Beach albÃ¼mÃ¼ndeki â€˜Yeke Yekeâ€™ adlÄ± parÃ§asÄ±yla dÃ¼nyaca tanÄ±nan Gineli ÅŸarkÄ±cÄ± ve vokalist Mory Kante, Gazi Ãœniversitesinde bir konser verdi. Afrika GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸi kapsamÄ±nda Gazi Konser Salonuâ€™nda hayranlarÄ±yla buluÅŸan Gineli ÅŸarkÄ±cÄ±, salonu dolduranlara hem keyifli dakikalar hem de nostalji yaÅŸattÄ±. Kanteâ€™nin vokalistleri de yaptÄ±klarÄ± Afrika danslarÄ±yla salondaki seyircilerden bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±. Konseri izleyen AfrikalÄ± konuklar ile Gazi Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri sahnedeki danslara eÅŸlik ederek Gazi Konser Salonuâ€™nda renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. Gazi Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ä°brahim Uslan da konseri izleyenler arasÄ±nda yer aldÄ±.

Kante, etkinliÄŸi dÃ¼zenleyenlere teÅŸekkÃ¼r ederek, TÃ¼rkiyeâ€™de olmaktan dolayÄ± mutlu olduÄŸunu dile getirdi. Mory Kante, yaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren konserinin ardÄ±ndan hayranlarÄ±yla fotoÄŸraf Ã§ektirdi. (Ä°HA)