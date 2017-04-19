FOTO SAFARİ GEZİSİ İLE TARİHİ YERLER FOTOĞRAFLANDI

Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen Foto Safari Gezisi gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Efeler Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen Foto Safari gezisi Aydın’da ki fotoğraf sanatçılarının katılımı ile gerçekleştirildi. Efeler İlçesi’nde bulunan kültürel ve tarihi yerleri fotoğraflamak için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde toplanan AYFOD Derneği üyesi fotoğraf sanatçıları ilk olarak Cihanoğlu Külliyesi’ni ziyaret ettiler.

AYDIN’IN TARİHİ YERLERİNİ FOTOĞRAFLADILAR



İl merkezinde bulunan ve cami, medrese, türbe-sebil ile bir çeşmeden oluşan , 1170 yılında, Aydın-Koçarlı-Nazilli yöresinde yaşamış bir derebeyi sülâlesi olan Cihanoğulları’ndan Abdülaziz Efendi tarafından kurulan Cihanoğlu Külliyesi’ni fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Hüseyin Pirlibeylioğlu; “Aydın’da bu tür etkinliklerin olması çok önemli. Biz Aydın’da 3 yıldır kurmuş olduğumuz AYFOD Derneği olarak bu tür etkinliklerimiz, çalışmalarımız oluyor. Ben yaklaşık 2010 yılından beri fotoğraf sanatçılığı yapıyorum. Dernek olarak ayrıca, “AYFOD Gözüyle Aydın” konulu bir çalışmamız var. Yaklaşık bir senedir bu çalışmamız devam ediyor. Gittiğimiz çevrelerde Aydın’la ilgili fotoğraflar çekiyoruz ve bunları stokluyoruz. Çektiğimiz fotoğraflardan Aydın’ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla katalog yapmayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra sergi açma düşüncemiz de var.” dedi.

“AYDIN’IN TARİHİ YERLERİ TANITILMIYOR”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ FİNALDE Yine Cihanoğlu Külliyesi’nin tarihi güzelliklerini fotoğraflayan bir başka fotoğraf sanatçısı Zeynep Öner ise; “Bu tür etkinliklerin Aydın için faydalı olduğunu düşünüyorum. Aydın kültürel anlamda çok fazla reklamı yapılmayan yerlerden birisi. Halbuki kültürel ve tarihi zenginliğinin çok olmasına rağmen çok iyi tanıtılmadığını düşünüyorum. O nedenle bu tür etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğe; AYFOD Derneği fotoğraf sanatçılarının yanı sıra Aydın İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ercan Beydat, AYFOD Derneği Başkanı Onur Demirkapı’da katıldı.

Cihanoğlu Külliyesi ile başlayan Foto Safari Gezisi, sırasıyla Efeler ilçesinde başta Osmanlı mimarisinin önde gelen anıtları olan Nasuhpaşa Külliyesi, Zincirlihan, Ramazanpaşa Camii, Beycamii, Veysipaşa Camii, Hacı Bilal Ağa Konağı ve aynı zamanda antik dönemin ören yeri Tralleis ile son buldu.