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24 Ocak 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat

‘EntrikalÄ± Dolap KomedyasÄ±’ gÃ¼lmekten kÄ±rdÄ± geÃ§irdi

Efeler Belediyesi tiyatro etkinlikleri kapsamÄ±nda sahnelenen ‘EntrikalÄ± Dolap KomedyasÄ±’ isimli oyun tiyatroseverleri gÃ¼lmekten kÄ±rdÄ± geÃ§irdi.
AydÄ±n KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Hidayet SayÄ±n Salonu’nda sahnelenen oyuna AydÄ±n Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–mer Faruk GÃ¼nay, Efeler Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sumran Ãœnal, AydÄ±n KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm Ä°l MÃ¼dÃ¼r Vekili Nusrettin Debre, Efeler Belediye Tiyatrosu YÃ¶netmeni ArkÄ±n Selek ve Ã§ok sayÄ±da sanatsever katÄ±ldÄ±. Salonu tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m dolduran vatandaÅŸlar KuÅŸadasÄ± Belediye Tiyatrosu tarafÄ±ndan sahnelenen ve Nurten Helik’in yÃ¶netmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± iki perdelik komedi oyunu ilgi ile izledi. Oyun sonunda izleyiciler tarafÄ±ndan dakikalarca alkÄ±ÅŸlanan oyuncular, katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± Efeler Belediyesi’ne teÅŸekkÃ¼r etti.
Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sumran Ãœnal’da tÃ¼m oyuncular adÄ±na YÃ¶netmen YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Kutay PekgÃ¶z’e Ã§iÃ§ek takdim ederek, oyundaki baÅŸarÄ±lÄ± performanslarÄ±ndan dolayÄ± tebrik etti. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KuÅŸadasÄ± Belediye tiyatrosu SÃ¶keâ€™de sahne aldÄ±
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