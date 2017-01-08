CUMARTESÄ° ETKÄ°NLÄ°KLERÄ°’NDE “GÃœZELHÄ°SAR-I AYDIN’DAN Ä°KÄ° MAHALLE” KÄ°TABI TANITILDI

AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce DerneÄŸi’nin dÃ¼zenlemiÅŸ olduÄŸu Cumartesi etkinliklerinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ ADD ÅŸube binasÄ±nda yoÄŸun katÄ±lÄ±mla gerÃ§ekleÅŸti.

Cumartesi etkinliklerinin bu haftaki konuÄŸu Åžair, Yazar AbdÃ¼lkadir Turhan oldu.

AbdÃ¼lkadir Turan, “GÃ¼zelhisar-Ä± AydÄ±n’dan Ä°ki Mahalle” isimli kitabÄ±nda AydÄ±n’Ä±n eski mahallelerinden olan Hasanefendi ve RamazanpaÅŸa Mahalleleri’nin tarihini kaleme almÄ±ÅŸ.

“BU ETKÄ°NLÄ°KLERLE Ä°Z BIRAKACAÄžIZ”

SÃ¶yleÅŸi Ã¶ncesi Yazar AbdÃ¼lkatir Turhan’Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ± ile ilgili olarak bilgiler veren ADD Åžube BaÅŸkanÄ± GÃ¼nver GÃ¼neÅŸ; “ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÃ¶yleÅŸimizin imza gÃ¼nÃ¼nÃ¼ derneÄŸimizin Ã¼yesi ÅŸair ve yazar, aynÄ± zamanda derneÄŸimizin Disiplin Kurulu Ãœyesi AbdÃ¼lkadir Turhan ile gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Ben ADD’nin AydÄ±n’Ä±n kÃ¼ltÃ¼r, tarih ve sanat anlamÄ±nda zayÄ±f olan, dinamik olmayan, enerjik olmayan gÃ¼ndemine bu etkinliklerle iz bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YÄ±l boyunca etkinliklerimiz devam edecek.Â Ã–nce derneÄŸimizin kendi bÃ¼nyesinde bulunan deÄŸerlerini Ã¶ne Ã§Ä±karma uÄŸraÅŸÄ± iÃ§inde olacaÄŸÄ±z. Bundan sonra AydÄ±n’Ä±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne, tarihine kimlik yaratmak iÃ§in yapacaÄŸÄ±mÄ±z bu etkinliklerin zenginleÅŸerek devam edeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. AydÄ±n halkÄ±mÄ±zÄ±n da ilgi gÃ¶stermesini bekliyoruz. Ancak bazen etkinlikler birbiri ile Ã§akÄ±ÅŸÄ±yor, bunu dÃ¼zenlememiz gerekiyor. HalkÄ±mÄ±zÄ±n, Ã¼niversitede okuyan genÃ§lerimizin, hocalarÄ±mÄ±zÄ±n, yazarlarÄ±mÄ±zÄ±n bilim insanlarÄ±mÄ±zÄ±n bu etkinliklere daha Ã§ok katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± arzu ediyoruz.

Etkinliklerin amaca ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu etkinliÄŸe katkÄ± koyan baÅŸta yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerimiz olmak Ã¼zere, etkinliÄŸimizi destekleyen yazar ve ÅŸair arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

BugÃ¼nkÃ¼ sÃ¶yleÅŸi konumuz AbdÃ¼lkadir Turhan arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸair vasÄ±flarÄ±nÄ±n yanÄ±nda araÅŸtÄ±rmacÄ± niteliÄŸiyle Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±.

Hasanefendi Mahallesi ve RamazanpaÅŸa Mahalleleri AydÄ±n’Ä±mÄ±zÄ±n en eski mahalleleri, bununla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸÄ±ndan itibaren tanÄ±k birisi olarak rahat konuÅŸma gereÄŸini duyuyorum. ErtuÄŸrul Ã–zdemir bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n giriÅŸimleri ile baÅŸladÄ± proje, O’nun katkÄ±larÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Final de AbdÃ¼lkadir Turhan arkadaÅŸÄ±mÄ±zla gerÃ§ekleÅŸti. Herkesin katkÄ±sÄ± var bu Ã§alÄ±ÅŸmada. Mahallede oturan, yaÅŸamÄ±ÅŸ olan, iz bÄ±rakmÄ±ÅŸ olan herkesin katkÄ±sÄ± var. Hem sosyolojik, hem tarihsel sÃ¶zlÃ¼ tarih Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± eÅŸliÄŸinde popÃ¼ler niteliÄŸi Ã¶n planda olan gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸma ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bilim dÃ¼nyasÄ±nÄ± yakÄ±ndan tanÄ±yan birisi olarak ÅŸunu Ã§ok rahatlÄ±kla ifade edebilirim: Ulusal literatÃ¼rÃ¼n yanÄ±nda, uluslararasÄ± atÄ±f almaya baÅŸladÄ± bu kitap. AydÄ±n’da pek Ã§ok kiÅŸinin haberi yok bundan. Bu yÃ¶nÃ¼yle de hem AydÄ±n’Ä± tanÄ±tan, hem yerel tarih Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ± koyan, hem sosyololjik anlamda kendi mahalli bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼ inceleyen hiÃ§ de hesap edemediÄŸimiz bir eser ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bunun geliÅŸerek devam etmesini temenni ediyorum.” dedi.

GÃ¼nver GÃ¼neÅŸin ardÄ±ndan yazar ve ÅŸair AbdÃ¼lkadir Turhan “GÃ¼zelhisar-Ä± AydÄ±n’dan Ä°ki Mahalle” isimli kitabÄ±nÄ±n yazÄ±m ve basÄ±m aÅŸamalarÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± katlÄ±mcÄ±lar ile paylaÅŸtÄ±.

2009 Nisan ayÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ± 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n yine Nisan ayÄ±nda bitirdiÄŸini ifade eden Yazar Åžair AbdÃ¼lkadir Turhan; “Ben AydÄ±n’a geldiÄŸimde gÃ¼zel insanlarla tanÄ±ÅŸtÄ±m, ÅŸanslÄ±ydÄ±m. Eski Eserleri Sevenler DerneÄŸi’nde iken AydÄ±n’Ä±n bir Ã§ok aileleri ile tanÄ±ÅŸtÄ±m. O zamanlar Eski Eserleri Sevenler DerneÄŸi olarak bir yayÄ±n organÄ±mÄ±z olsun dedim. AydÄ±n’Ä±n gÃ¼zel, deÄŸerli insanlarÄ±nÄ± biraya topladÄ±k ve AydÄ±n AydÄ±n bÃ¼ltenini Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±k. Ben orada baÅŸladÄ±m AydÄ±n’Ä±n tarihini araÅŸtÄ±rmaya. Ortaokuldayken ÅŸiir ve Ã¶ykÃ¼ yazmaya baÅŸladÄ±m bazÄ± yerel gazetelerde de yazÄ±larÄ±m yayÄ±nlandÄ±.

KitabÄ±mÄ± hazÄ±rlarken SayÄ±n Galip KeÃ§elioÄŸlu hocamÄ±n ailelere ulaÅŸmamda katkÄ±sÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olmuÅŸtur. 2009 Nisan’Ä±nda baÅŸladÄ±m bu kitaba, 2014 Nisan’da bitti. Sponsor sorunu yaÅŸadÄ±k. Maddi anlamda Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ±, kredi Ã§ekerek bu kitabÄ± basmaya karar verdik.” diye konuÅŸtu.

Yazar ve Åžair AbdÃ¼lkadir Turhan, sÃ¶yleÅŸide ayrÄ±ca kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirlerini de okudu.