Ã‡amurla geÃ§en 40 yÄ±llÄ±k meslek aÅŸkÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Mardin’de yaÅŸayan 70 yaÅŸÄ±ndaki Ã§anak Ã§Ã¶mlek ustasÄ± Åžehmus Kaynaka, Ã¶mrÃ¼nÃ¼ Ã§amura adadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 40 yÄ±ldÄ±r bu mesleÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TopraÄŸa verdiÄŸi ÅŸekiller ile hayatÄ±nÄ± idame eden Sehmus Kaynaka, 4 kÄ±z, 4 erkek olmak Ã¼zere 8 Ã§ocuÄŸunu Ã§anak Ã§Ã¶mlek yaparak okuttuÄŸunu ifade etti. Kaynaka, iÃ§indeki 33 element ile topraÄŸÄ±n Ã§ok deÄŸerli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kaynaka, hem saÄŸlÄ±k hem de geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne Ã¶rf adetlerin yaÅŸatÄ±lmasÄ± iÃ§in bu sanata sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de ifade etti.

“Ã‡amuru iÅŸleyerek 8 Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼ttÃ¼m”

Ä°lkokula giderken Ermeni bir ustadan bu iÅŸi Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirten Kaynaka, toprakla tanÄ±ÅŸma hikayesini anlattÄ±. 70 yaÅŸÄ±ndaki Åžehmus Kaynaka, “Okula gidip gelirken Ã§amurdan Ã§Ã¶mlekler ve destiler yapmaya baÅŸladÄ±m. 16 yÄ±l ustalarÄ±mdan Ã¶ÄŸrendiÄŸim topraÄŸa ÅŸekil vererek ekmeÄŸimi kazandÄ±m. SonrasÄ±nda kendimi geliÅŸtirdim ve devlet memuru oldum. 25 sene memurluktan sonra tekrar Ã§amurdan testiler yapmaya baÅŸladÄ±m. Memurluk sÃ¼resinde de bu iÅŸi bÄ±rakmadÄ±m. 5 yaÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±m ve 16 sene bu iÅŸi yaptÄ±m. Toplamda 40 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸi yapÄ±yorum. Ä°nsan topraktan yaratÄ±lmÄ±ÅŸ. Allah-Ã¼ Teala bizi bu topraktan yarattÄ±. Ã‡amur yaÅŸken kuruduktan sonra biz hepimiz bu dÃ¼nyaya geldik. Ben Ã§amuru iÅŸleyerek 8 Ã§ocuÄŸumu bÃ¼yÃ¼ttÃ¼m. Evimin geÃ§imini bu iÅŸi yaparak saÄŸladÄ±m” dedi.

“Toprak insan iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetlidir”

TopraÄŸÄ±n iÃ§inde 33 madde olduÄŸunu sÃ¶yleyen ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam iÃ§in toprakla uÄŸraÅŸmak gerektiÄŸini kaydeden Kaynaka, topraÄŸÄ±n insan iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetli olduÄŸunu belirtti. Kaynaka, “TopraÄŸÄ±n iÃ§inde bulunan 33 element nedeni ile insanlarda kolay kolay hiÃ§bir hastalÄ±k olmaz. SÄ±kÄ±lÄ±nca hastaneye gidiyorum. ÃœzÃ¼ntÃ¼den sadece ÅŸeker hastasÄ± oldum. YaÅŸÄ±ma gÃ¶re Ã§ok Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸumu sÃ¶ylÃ¼yorlar. Bitlis’ten Ã¶zel olarak getirdiÄŸim killi topraktan yaptÄ±ÄŸÄ±m Ã§Ã¶mlekleri TÃ¼rkiye’nin her yerine yolluyorum. BaÅŸka toprak ikinci piÅŸirmede Ã§atlar ama bu topraktan yapÄ±lan Ã§anaklar kolay kolay Ã§atlamaz. Ayda 100-200 adet gÃ¼veÃ§, testi ve benzeri Ã¼rÃ¼nleri satÄ±yoruz. Bizim dÃ¶nemimizden kimse kalmadÄ±. Ä°stanbul, Ankara yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiler ve aslÄ±nda bu iÅŸi ilk yapan Ermenilerden biz bu sanatÄ± almÄ±ÅŸ bulunuyoruz” diye konuÅŸtu.

“Hem saÄŸlÄ±klÄ±, hem de Ã¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ unutturmuyor”

Mardinâ€™e gelip gittikÃ§e Åžehmus Ustaâ€™nÄ±n Ã§amurdan Ã¼rettiÄŸi Ã§Ã¶mleklerden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen uluslararasÄ± tÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ Mehmet AdakÃ§Ä±, “GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kullanÄ±lan tencere ve tabaklardan Ã§ok daha saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸu iÃ§in yolumuz dÃ¼ÅŸtÃ¼kÃ§e Åžehmus Usta’nÄ±n Ã§Ã¶mleklerinden evime alÄ±yorum. Hem daha saÄŸlÄ±klÄ± hem de kendi insanÄ±mÄ±za, sanatÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oluyoruz. GeÃ§miÅŸte annelerimiz, ninelerimiz suyumuzu hep bunun iÃ§inde tutuyordu. Ã–rf adetlerimizi de yaÅŸatmak ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamak iÃ§in buradan bu Ã¼rÃ¼nleri alÄ±yorum” dedi. (Ä°HA)