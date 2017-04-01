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01 Nisan 2017
Kültür Sanat

Cahit Berkay ve Emrah Karaca ile AKSde ‘Yetmişler’ ruhu

Kültür sanat sevenler için farklı alternatifleri tek çatı toplayan Akasya Kültür Sanat (AKS), her tondan, renkten, sesten sanatı aynı sahnede buluşturuyor. Sanat merkezi Cahit Berkay ve Emrah Karaca’yı İstanbullularla buluşturdu. Türk sinema ve müzik tarihinde önemli yeri olan eserleri ve Anadolu coğrafyasının ruhunu yansıtan unutulmaz türküleri seslendiren ikili, ‘Yetmişler’ ruhunu sahneye taşıdılar.
Cahit Berkay’ın bestesi olan Al Yazmalım, Dila Hatun, Devlerin Aşkı gibi efsane film müzikleri ile Tamirci Çırağı, Namus Belası, Resimdeki Gözyaşları gibi Cem Karaca’nın unutulmaz parçalarını seslendiren ikili, müzikseverlere ‘Yetmişlerin’ ruhunu yaşattı. Müzik seveler söylenen parçalara eşlik etti.
AKS’yi çok beğendğini belirten Cahit Berkay,” İçeride binler ve 10 binler yok. Müziği gerçekten tüketmek için gelen ve iyi takip eden insanların buluşabileceği bir ortam oluşturulması takdir edilecek bir durum. Bir de buradaki Hisart Canlı Tarih ve Diorama sergisi çok anlamlı. İnsanların ders alabileceği bir alan yapılmış” dedi.
”Şarkı sözünde şiirsel estetik kaygısı olması gerekiyor”
Müzikle uğraşan yeni nesil için tavsiyelerde bulunan sanatçı Berkay, ”Yaptığın işi severek, samimiyetle ve üç kağıda kaçmadan yaparsan Moğollar Grubu gibi uzun yıllar varlığını sürdürürsün. Bu işin tarifesi; işin ucuzuna, kandırmacasına gitmeden yapmak. ‘Bu tarz müzik çok tutuyor ben de o tarz müzik yapayım’ demekten ziyade kendin olmak önemli. Kendi kültüründen beslenirsen başarılı olursun. Gençlerin çoğu, şarkılarını söyledikleri zaman kafiye tutsun diye ucuz bir takım sözler oluşturuyorlar. Bir Sezen Aksu olmazlar. Şarkı sözünde şiirsel estetik kaygısı olması gerekiyor” diye konuştu.
”Moğolların içinde olmak özel bir duygu”
Emrah Karaca da yaklaşık 9 yıldır Moğollar grubuyla birlikte sahneye çıktığını belirterek, “Onlarla bu sahneyi paylaşmak çok özel. 2017’nin sonuna doğru Moğolların 50’nci yılı olacak. 50 yıllık bir grubun içinde bir birey olabilmek özel bir duygu” dedi.
Akasya için AKS ile özel bir yer oluşturulmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Karaca, “AVM’ler genelde sinema ya da başka türlü etkinlikle için ayrılan yerler oluyor. Biz müzisyenler ve seyirciler için AKS büyük avantaj. Ayrıca buradaki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Sergisi’nde de büyük bir emeğin olduğunu görüyoruz. İnce elenip sık dokunmuş. Özel parçalar var. Mutlaka görülmesi gerekiyor” diye konuştu. (İHA)

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