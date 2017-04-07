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07 Nisan 2017
Kültür Sanat

Büyükşehir’den Koçarlı’da Konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Koçarlı halkına unutulmaz bir akşam yaşattı.
Geçen ay Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Koçarlı Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ilçelerdeki ilk konserini Koçarlı halkına verdi.
Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu, birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede izleyiciden tam not aldı.
Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, “Halkım adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na bizi sanatla buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Koçarlılı sanatseverler sanata ve sanatçıya destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. (İHA)

 

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