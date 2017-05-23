Büyükşehir kültür merkezlerinden yıl sonu etkinliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından yıl sonu gösterisi Atatürk Kent Meydanında Aydın halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, Gitar, Bağlama, Keman, Bale, Zumba, Modern Dans, Hint Dansı, melodika ile hünerlerini Atatürk Kent Meydanında sergilediler. Çocukların heyecanına aileleri de ortak olunca renkli görüntüler oluştu.

Gösterilerin dışında Atatürk Kent Meydanı’na kurulan şişme oyun parkları ve yüz boyama gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinliklere katılan öğrenciler, “Başkan Özlem Çerçioğlu sayesinde en iyi eğitimleri alıyoruz, biz gençlere sahip çıktığı için başkanımıza teşekkür ederiz” dediler. (İHA)