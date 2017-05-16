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16 Mayıs 2017
Kültür Sanat

Bowling Salonu Çağdaş Sanatlar Galerisi Oldu

Sanat alanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve bowling salonunu sanat galerisine dönüştüren Odunpazarı Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde Salvador Dali ile açılan sanat yoluna heykeltraş Hanefi Yeter ile devam ediyor.
Belediye, Alman ve Türk çağdaş resminin ve heykelinin önemli sanatçılarından Hanefi Yeter’in son dönem yapıtlarından oluşan özel eserlerini Eskişehirli sanatseverlerle buluşturdu. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı sergi, 11 Haziran 2017 Pazar günü sona erecek. Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşen açılışa; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, sanatçı Hanefi Yeter ve eşi sanatçı Serpil Yeter ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergiyi gezmek için çevre illerden de adeta akın vardı.
“KENT, RUHUYLA GÖRÜNÜR HALE GELİR”
Sergi açılışında konuşan Başkan Kurt, “Bugün burada, yaşamsal imgelerle yüklü birikimini, kendine özgü bir üslupla zenginleştiren, bizi eserlerindeki görsel şölenle buluşturan uluslararası sanatçımız Hanefi Yeter’in “Ahval” adlı sergisinin açılışı sebebiyle bir araya geldik. Bir ay sürecek sergimizin, sanata değer katmasının ve kentimizin kültürel kimliğini çoğaltacak olmasının kıvancını yaşıyoruz.” Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise “Bowling salonunda muhteşem bir çağdaş sanat merkezine dönüştürülen kültür merkezinin Eskişehirimize çok büyük artı katacağı muhakkaktır emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“ESKİŞEHİR GURUR DUYDUĞUMUZ BİR ŞEHİR”
Yaklaşık 26 resim ve 10 tane de heykelle bu sergiyi geçekleştirdiklerini belirten Hanefi Yeter, serginin daha çok son dönemde yaptığı resimleri kapsadığını söyledi. Yeter, “Daha çok insan temalı, insan sorunlarını kaynak alan, Anadolu’nun türkülerinden etkilenerek yaptığım ya da bir sözden etkilenerek yaptığım resimler yer alıyor sergide. Burası Eskişehir için muhteşem bir galeri. Eskişehir; gözümüzü yaşartan, gurur duyduğumuz, yüzümüzü güldüren bir şehir” dedi. (İHA)

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