Berkm, yeni sezona perdelerini açtı

Bakırçay’ın kültür ve sanat merkezi BerKM yeni sezona İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Şan Konseri ve Vals Gösterisi ile yeni sezon açılışını yaptı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Şan Konseri ve Vals Gösterisi Bergamalılardan büyük alkış aldı. Açılışını Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Ümit Atlam ve Ali Kahyaoğlu’nun gerçekleştirdiği, Selin-Pelin Uğur’un Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi Tezhib ve Minyatür Sergisi de Bergamalıların beğenisine sunuldu.

Eylül ayı boyunca ayrıca Kabile Sahne Tiyatrosu “Aynı Şeylerin Oyunu”, Soma Mekansızlar Tiyatrosu ise “Para ile Satılamaz” oyunlarıyla sahne alacak. Ülkemizin usta caz piyanistlerinden Kerem Görsev ve Quartet konseri yine Eylül ayında Bergamalılara müzik ziyafeti sunacak.

Bergamalı Şair Metin Altıok anılacak

Ayrıca Zeynep Altıok Akatlı, Özgür Ünver Bulut, Metin Kaygalak, Eren Aysan ve Enver Ercan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Metin Altıok Burada” adlı panel düzenlenecek. Bergamalı sanatçı Hüsnü Arkan ise imza ve söyleşi ile Bergamalılarla bir araya gelecek. Tiyatro Gerçek “Üstü Kalsın” tek perdelik oyunu, Cemal Süreyya Şiirleri ile Metin Kaygalak ve Mehtap Meral konseri yine Eylül ayında yer alan etkinlikler arasında olacak. (İHA)