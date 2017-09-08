Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
08 Eylül 2017
Kültür Sanat

Berkm, yeni sezona perdelerini açtı

Bakırçay’ın kültür ve sanat merkezi BerKM yeni sezona İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Şan Konseri ve Vals Gösterisi ile yeni sezon açılışını yaptı.
İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Şan Konseri ve Vals Gösterisi Bergamalılardan büyük alkış aldı. Açılışını Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Ümit Atlam ve Ali Kahyaoğlu’nun gerçekleştirdiği, Selin-Pelin Uğur’un Geleneksel Türk Sanatları Atölyesi Tezhib ve Minyatür Sergisi de Bergamalıların beğenisine sunuldu.
Eylül ayı boyunca ayrıca Kabile Sahne Tiyatrosu “Aynı Şeylerin Oyunu”, Soma Mekansızlar Tiyatrosu ise “Para ile Satılamaz” oyunlarıyla sahne alacak. Ülkemizin usta caz piyanistlerinden Kerem Görsev ve Quartet konseri yine Eylül ayında Bergamalılara müzik ziyafeti sunacak.
Bergamalı Şair Metin Altıok anılacak
Ayrıca Zeynep Altıok Akatlı, Özgür Ünver Bulut, Metin Kaygalak, Eren Aysan ve Enver Ercan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Metin Altıok Burada” adlı panel düzenlenecek. Bergamalı sanatçı Hüsnü Arkan ise imza ve söyleşi ile Bergamalılarla bir araya gelecek. Tiyatro Gerçek “Üstü Kalsın” tek perdelik oyunu, Cemal Süreyya Şiirleri ile Metin Kaygalak ve Mehtap Meral konseri yine Eylül ayında yer alan etkinlikler arasında olacak. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "SONRAKİ YILLAR"I KONUŞTUK
Share

BENZER HABERLER

Balat’ta Yazarlık Atölyeleri

Balat’ta Yazarlık Atölyeleri

2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome yeni cazibe merkezi olacak

2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome yeni cazibe merkezi olacak

Kuşadası’nda kurtuluş konseri

Kuşadası’nda kurtuluş konseri

AYDIN’DA HALUK LEVENT RÜZGARI

AYDIN’DA HALUK LEVENT RÜZGARI

Heykeltıraşlığa soyunan köylünün başarısı görenleri şaşırtıyor

Heykeltıraşlığa soyunan köylünün başarısı görenleri şaşırtıyor

“EFELER VE EFELİK” ŞİİRLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

“EFELER VE EFELİK” ŞİİRLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 09/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 16°C.
Açık
Cuma 09/08 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 16°C. Rüzgâr GGD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4117

  • Euro

    4,1066

  • BIST

    108.452

  • Altın

    147,7101

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE