Başkan Çerçioğlu su altı fotoğraf sergisini açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği işbirliği ile gerçekleşen “Derin Tutku” isimli su altı fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı.

KUFSAD Başkanı Levent Köylü Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek, “Deniz altında yakaladığımız fotoğraf karelerini sizlerle paylaşmak için buradayız. Fotoğraflar büyük emekle çekilmiş fotoğraflardır. Bugün yanımızda olan tüm dostlarımıza ve Sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim” dedi.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde KUFSAD’lı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Çerçioğlu daha sonra su altı fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Dernek üyelerinden Ahmet Azbazdar, Eser Paşa, Bülent Çalımlı, Cumhur Gedikoğlu, ve Rüştü Kirman’a ait sergideki su altı fotoğraflarını tek tek inceleyen Başkan Çerçioğlu emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi 22 Şubat tarihine kadar 09.00-17.30 saatleri arasında açık olacak. (İHA)