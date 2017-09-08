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08 Eylül 2017
Kültür Sanat

Balat’ta Yazarlık Atölyeleri

‘Hikayeye Dair Her Şey’ başlıklı yazarlık atölyeleri, 27 Eylül’de başlayacak.
Yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler’in ortaklaşa düzenlediği ‘Hikayeye Dair Her Şey’ başlıklı yazarlık atölyeleri, 27 Eylül’de başlayacak. 6 haftalık sürecek program kapsamında katılımcılar, bir fikirden yola çıkarak anlatılarını hikâyeye dönüştürmeyi öğrenecek. Senaryo, roman ya da öykü kurgusu için izlenmesi gereken yöntemi, örnekler üzerinden takip edecek. Moderatörlüğünü tanınmış senarist ve senaryo danışmanı Akın Tek’in üstlendiği atölyelere Balat’ta bulunan Olmadık Projeler Atölyesi ev sahipliği yapacak. Alınan bilgilere göre atölyeler, her Çarşamba 19:00 – 21:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve 1 Kasım’da tamamlanacak. (İHA)

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