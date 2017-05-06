Ayvalık’ta Türk Tiyatrosu’nun ünlü isimleri seyirciyle söyleşti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türk Tiyatro’sunun ünlü oyuncuları Göksel Kortay, Mahir Günşıray, Savaş Özdural, Pelin Turancı ve Füsun Kostak seyirciyle bir araya gelerek tiyatroyu masaya yatırdı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Sanat Derneği ve Ayvalık Kültür Sanat Derneği öncülüğünde; Ayvalık Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayvalık Ticaret Odası’nın yanı sıra ilçedeki birçok kurum ve kuruluşlarla, Ayvalık esnafının destekleriyle düzenlenen 8. Ayvalık Tiyatro Festivali programı kapsamında gerçekleşen söyleşi Ayvalık Belediyesi’ne ait Orhan Peker Sanat Galerisi’nde yapıldı.

Orta oyunun duayen isimlerinden Yıldırım Yanılmaz’ın yönetiminde gerçekleşen söyleşide ünlü tiyatro oyunu yazarı Şaban Ol ve seyircinin ‘Tirbuşon’ tiplemesiyle tanıdığı ünlü oyuncu Serhat Özcan da söyleşiyi izleyenler arasındaydı.

Söyleşi de konuşan duayen oyuncu Göksel Kortay, Ayvalık’ta 3 ayrı tiyatro grubunun var olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İstanbul’da 300’e yakın tiyatro grubu faaliyette. Tabiki bu sevindirici bir şey. Bu tiyatrolarda genç oyuncular yetişiyor. Bu gençleri eğitip, yetiştirdikten sonra da benim tabirimle vahşi bir ormana salıyoruz. O gençler de oradaki çalıyı, buradaki dikeni bertaraf ederek yollarını bulup aydınlığa çıkmaya çalışıyorlar. Tabi bu süreçte çoğu kırılıyor, üzülüyor. Yetiştiriyoruz bu oyuncuları ama nereye yetiştiriyoruz? Onlardan ne bekliyoruz? Tabi bu gençlerde bakıyorlar ki tek başlarına bu alanda yol almak zor. Kendi aralarında 3-5 kişi bir araya gelerek tiyatro toplulukları kuruyorlar. Kimisi fevkalade işler yapıyor, kimisi de bu tiyatrolarda oynuyor. Biz bunlara ‘alternatif tiyatro’ diyoruz. Bu gençler müthiş işler başarıyorlar. Buda Türk Tiyatrosu ve genç oyuncuların başarısı açısından çok önemli. Tabi İstanbul dışında, Anadolu’nun birçok kentinde de tiyatro adına müthiş bir hareketlilik var. Ben bu gelişmeleri sevinç ve kıvançla karşılıyorum. Çünkü bunları gördükçe ülkemizdeki tiyatronun geleceğine dönük ümidim artıyor” dedi.

Tiyatro salonlarına seyirciyi çekmenin güç olduğu bir dönemde, Ayvalıklı tiyatro gruplarına, oyunları seyircinin ayağına getirmeyi öneren usta oyuncu Mahir Günşıray ise; “Küçük kentlerde tiyatro gruplarının en önemli sorunlarından biri repertuar sorunudur. Tabiki her grup salonlara seyirci getirmeye çalışıyor. Aslında tiyatrolar, televizyon ekranlarındaki dizilerle avantajlı ve dezavantajlı durumlar yaşıyorlar. Avantajı; dizilerde seyrettikleri oyuncuları, tiyatroda görebilmek için oyunlara gidiyorlar. Ama zaman içerisinde de tiyatrolardan biraz dizi mantığı bekliyorlar. Bu büyük bir tehlikedir” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Füsun Kostak’ın, küçük kentlerde özellikle de Ayvalık’ta tiyatro yapan grupların usta oyunculardan yardım talep etmeleri halinde, bu oyuncuların memnuniyetle Ayvalık’taki gruplarla ortak çalışmalar yapabileceğini belirttiği söyleşi de; ünlü oyuncu Pelin Turancı ise İstanbul’da en son teknoloji ile çalıştıkları tiyatro sahneleriyle, küçük kentlerdeki bir çok eksikliği olan basit sahnelerden pek fazla farkının olmadığını kaydetti. Turancı; tiyatroda önemli olanın dekor değil, oyunculuk gücü olduğunu vurguladı.

Söyleşide konuşan ünlü oyuncu Savaş Özdural ise tiyatro oyunlarının izleyiciye duyurulmasında en önemli unsurun birebir reklam olduğunu vurguladı. Seyircinin beğendiği oyunu, kendi arkadaş çevresine olumlu olarak anlatmasının en büyük reklam olduğunu, önemli olanın da tiyatro projelerinde bunu başarmak olduğunu söyledi. (İHA)