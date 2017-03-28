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28 Mart 2017
Çevre, Ekonomi, Kültür Sanat

AY-SİAD’DAN KÜLTÜR VE DOĞA GEZİSİ

AY-SİAD, DENİZLİ’NİN GÜZELLİKLERİNİ TURLADI
Aydın Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AY-SİAD) üyeleri, Denizli’ye Kültür ve Doğa gezisi gerçekleştirdi.

Denizli Teleferik ile Bağbaşı Yaylası, Kaklık Mağarası ve Buldan Çarşısı’na kültür ve doğa gezisi gerçekleştiren AYSİAD üyeleri “Birlik içinde, yarınlara” sloganı ile gezilerine devam edeceklerini belirttiler.
AY-SİAD Başkanı Özen Gündüz, dernek üyeleri ve  tur ekibi rehberi eşliğinde Nazilli Tarihi Tren Hangarlarında Gıdı Gıdı Treni önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Denizli’de 1400 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası’na Teleferik ile çıkıp ardından Kaklık Mağarası’na geçen AY-SİAD üyeleri, dönüşte Merhum Başbakan Adnan Menderes’in eşi Berrin Menderes’in doğduğu ev olan Evliyazadeler Konağı’nı, Tarihi Camileri ve Buldan Evlerini ziyaret ettiler.
Yapılan geziyle ilgili bilgi veren AY-SİAD Başkanı Özen Gündüz; “ Her yıl olduğu gibi AY-SİAD Kültür Gezilerinden birini ailelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Üyelerimize yönelik yaptığımız her faaliyette vurguladığımız ‘Birlik içinde güçlü yarınlara’ sloganı çerçevesinde ailelerimiz ve çocuklarımızın da kaynaşmasını sağladık. Şehrimizin yanı başında bulunan tarihi ve doğa güzelliklerinden kısa da olsa birkaçını görme ve öğrenme fırsatı bulduk. Her bir üyemizin yaşadığı iş stresini az da olsa hafta sonunda güzel etkinlikle tamamladık. Katılan tüm üyelerimize ve ailelerine çok teşekkür ederim.” dedi.
(HABER MERKEZİ)

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