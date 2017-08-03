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03 Ağustos 2017
Kültür Sanat

ARAPAPIŞTI KANYONU FOTOĞRAF YARIŞMASI

Arapapıştı Kanyonu Temalı 1. Fotoğraf sergisini düzenlenecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek yarışmada, çeşitli medeniyetlerden kalma tarihi ve kültürel mirasları  ile benzersiz bir doğa harikası olan Bozdoğan’daki Arapapıştı Kanyonu’nun kamuoyuna görsellerle taşınması, yurtiçi ve dışında adı kadar ilginç olan bu doğal oluşumun turizme kazandırılması amaçlanıyor.
Yarışmanın kategori ve bölümleri ise; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölüm olacak. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecek.
BİRİNCİYE 15 BİN TL
Katılımın ücretsiz olduğu yarışma sonunda birinciye; 15.000 TL, İkinciye 10.000.TL, Üçüncüye 5.000. TL,  Mansiyon (3 adet) 2.000 TL ödülleri verilecek.  Yarışmaya son katılım tarihi ise 12.12.2017, saat 23.00.
“Arapapıştı Kanyonu” temalı fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm fotoğraf sanatçıları ile amatör fotoğrafçılık ile uğraşan vatandaşları yarışmaya katılmaya davet etti.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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