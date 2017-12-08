APİKAM’dan ilk ‘sesli kitap’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü, kentin tarihsel birikimine katkı sağlayan Kent Kitaplığı Serisi’nin 108. kitabı olan “Sorularla İzmir Tarihi”nin sesli kaydını gerçekleştirdi.

Kent Kitaplığı Serisi’nde sesli kitaba çevrilen ilk kitap olma özelliğini taşıyan “Sorularla İzmir Tarihi” adlı eseri, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Neslihan Ünal yazdı. APİKAM tarafından İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü’nde, görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilen kitap, CD halinde çoğaltılarak ilgili derneklere ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca kitap, daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla ‘Youtube’da da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi-APİKAM kanalında yayına sunuldu. (İHA)