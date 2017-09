‘‘ANADOLU’DAN İZLENİMLER‘‘ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Genç sanatçıların eğitimini desteklemeyi temel amaçlarından biri sayan İyilik İçin Sanat Derneği, “Anadolu’dan İzlenimler” adı altına yeni projesini hayata geçiriyor.Proje kapsamında Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı öğrenciler gruplar halinde İstanbul’da konuk edilerek, sanat ortamıyla tanıştırılacak, gelişimlerine katkı sağlanacak. Öğrencilerin ziyaretlerinin ardından iki ay içerisinde üretecekleri birer eser, proje ismi olan Anadolu’dan İzlenimler adlı sergide sanatseverlere ulaştırılacak.Projenin ilk etabında bir grup öğrenci, Eylül ayında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca (İKSV) gerçekleştirilecek 15. İstanbul Bienali ile 12. Contemporary İstanbul etkinliklerinde ağırlanacak.Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmak, genç sanatçıların eğitimini desteklemek, uluslararası platformlarda Türkiye’nin sanatçılarıyla yer almasını sağlamak amacıyla hiçbir maddi menfaat beklentisi olmayan sanata gönül vermiş kadınların öncülüğünde kurulan İyilik İçin Sanat Derneği Anadolu’daki gençlere ulaşıyor.“Anadolu’dan İzlenimler” projesini hayata geçiren İyilik İçin Sanat Derneği, Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı, başarılı öğrencileri gruplar halinde İstanbul’da konuk ederek, sanat ortamıyla tanışmalarını sağlayacak.İyilik İçin Sanat Derneği, proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne başvuruda bulundu. Her üniversitenin belirleyeceği toplamda 36 başarılı öğrenci derneğin konuğu olarak 13 – 16 Eylül tarihleri arasında 3 gün boyunca İstanbul’da ağırlanacak. Öğrenciler, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nca (İKSV) gerçekleştirilecek 15. İstanbul Bienali ile 12. Contemporary İstanbul etkinliklerine katılacaklar.Derneğin kurduğu İyilik İçin Sanat Derneği Atölyesi’nde çalışan başarılı genç sanatçı adaylarının ve sanat danışmanlarının eşlik edeceği program çerçevesinde, seçilen öğrenciler ulusal bazda düzenlenen en önemli sanat etkinliklerini gezme, İstanbul’u ve İstanbul’daki kültür, sanat ortamına ilişkin fikir edinme, sanat galerileriyle tanışma, sanatçılar ve sanatseverlerle sohbet etme imkanı bulacaklar.İyilik İçin Sanat Derneği Kurucusu Selin Bozkurt, projeyi değerlendirirken, şunları söyledi:“Anadolu’dan İzlenimler projemiz için şu anda 12 şehir belirledik. Buradaki üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri ile irtibata geçtik. Her üniversiteden 2 ya da 3 öğrenciye İstanbul’daki sanat ortamını gezip görme imkânı sunacağız. İlk gezimizi Eylül ayında düzenlenecek 15. İstanbul Bienali ile 12. Contemporary İstanbul etkinliklerini dikkate alarak 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu projeyi benzerlerinden ayrıştıran en önemli özellik sadece büyük şehirlerdeki üniversitelerle sınırlı kalınmaması Anadolu’nun tüm illerindeki üniversitelere ulaşıyor olmasıdır. En önemlisi oradaki gençler için sanatın erişilebilir kılınmasıdır. 5 yıl içinde hedefimiz olan 180 öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Ziyarete katılan öğrencilerimizden döndükten sonra 2 ay içerisinde bir eser üretmelerini istiyoruz. Bu eserler projemizin ismi olan Anadolu’dan İzlenimler adlı sergide toplanarak taçlandırılacak ve geniş kitlelere duyurulacak.”İyilik İçin Sanat Derneği, genç sanatçıların eğitimine destek vermek üzere İstanbul’da İyilik İçin Sanat Atölyesi’ni kurdu. Her yıl Mimar Sinan (MSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini yapmış ancak sanat üretimine imkan bulamayan genç sanatçı adayları atölyede MSÜ Resim Bölümü eski Öğretim Üyesi Ressam Prof. Dr. Nedret Sekban ve Öğretim Görevlisi Ressam Aslı Özok desteğinde çalışmalarını sürdürüyor. Dernek aynı zamanda atölyede sanat üretimi yapmaya devam eden genç sanatçı adaylarını, her hafta düzenlediği sanat buluşmalarıyla sanatçı ve sanatseverlerle bir araya getiriyor. Bu proje ile genç sanatçı adaylarının sanat üretimi yapmalarına imkan sağlamanın yanı sıra ilişki yönetimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.İyilik için Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen bir diğer projede ise, Mimar Sinan Üniversitesi’nin resim, heykel, mimarlık bölümlerinde okuyan başarılı öğrenciler dünyanın en önemli sanat merkezlerine gönderiliyor. Öğrenciler, derneğin sanat danışmanları tarafından belirlenen program çerçevesinde New York, Paris, Floransa, Barselona ve Londra’da bir hafta süreyle müze ve galerileri gezme şansına sahip oluyorlar. (HABER MERKEZİ)