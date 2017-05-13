Adana’da ilki gerçekleştirilen ‘Çukurova Rock Festivali’ başladı

Adana’da müzik severlerin yoğun ilgi gösterdiği Çukurova Rock Festivali, ünlü müzik gruplarının konserleriyle başladı.

Türkiye’nin en tanınmış Rock gruplarının sahne alacağı Çukurova Rock Festivali, Umut Kuzey’in koordinatörlüğünde Galeria AVM’nin bahçesinde başladı.

Çevre illerden kente gelen müzik severlerin de yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde Pentagram, Mor ve Ötesi, Pilli Bebek, Kurban, Kurtalan Ekspres, Direc-T, MadCap sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi, grupların parçalarına dans ederek eşlik etti.

3 gün aralıksız müzik

Önümüzdeki 3 gün boyunca devam edecek Çukurova Rock Festivali’nde, 13 Mayıs Cumartesi günü, Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Umut Kuzey, Flört, Çamur ve Anatolik sahne alacakken, 14 Mayıs Pazar günü, Selda Bağcan & Boom Pam, Pinhani, Adamalar, Baba Zula, Deniz Tekin, Süpernova ve Teoman sahne performanslarıyla Adanalı müzik severlerle buluşacak. (İHA)